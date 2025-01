La Promessa Anticipazioni dal 6 al 12 gennaio 2025: Manuel e Catalina in crisi. La situazione sta diventando complicata

Anticipazioni TV

La Promessa: ecco cosa succederà dal 6 al 12 gennaio 2025, Video

Puntata di Lunedì 6 gennaio 2025

Pelayo rivela a Catalina tutta la verità su Don Lorenzo. Il conte le confessa di essere stato ricattato dal Capitano e la ragazza, furiosa, finisce per avere un’accesa discussione con il De La Mata. Manuel, nonostante quanto successo, è sempre più deciso ad avere il pieno controllo della sua vita. Cruz e Don Alonso non sono però per nulla d’accordo con lui. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 6 gennaio 2025

Puntata di Martedì 7 gennaio 2025

A La Promessa c’è grande tensione ma l’arrivo di Blanca Palomar sembra riportare un po’ di serenità e felicità. Intanto Lope cambia atteggiamento nei confronti di Vera e la cosa non sfugge a Salvador. Il ragazzo sprona l’amico a non lasciarsi condizionare dal passato della ragazza e a impedire che questo rovini il loro rapporto. Maria Fernandez è ancora alle prese con la misteriosa lettera che l’ha profondamente turbata. Cruz affronta Ayala e i due finiscono per discutere sul rapporto che il conte ha con Margarita. La marchesa impone all’amico di suo padre un ultimatum molto pesante. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 7 gennaio 2025

Puntata di Mercoledì 8 gennaio 2025

Manuel si confida con Blanca e le rivela di essere molto confuso sul suo rapporto con Jana. Tutto questo a causa della tragica morte di Jimena, per cui lui si sente in colpa. La cameriera, nel frattempo, cerca di non pensare alle questioni di cuore e si concentra sulla guarigione del figlio di Pia, che è stato portato a La Promessa da sua madre, spaventata a causa dei gravi problemi respiratori che hanno colpito il piccolo. La governante, inaspettatamente, trova sostegno in Ricardo Pellicer. Maria continua a nascondere il contenuto della lettera – che la invita a lasciare la tenuta per un nuovo lavoro – e questo mette in pericolo il suo rapporto con Salvador. Il ragazzo è molto infastidito dal comportamento freddo e distaccato della fidanzata. Don Lorenzo nel mentre cerca di convincere Cruz ad aiutarlo a estromettere Catalina dal commercio di marmellate, diventato molto proficuo. Il conte vorrebbe prenderne il totale controllo. Margarita invece si schiera dalla parte di Ayala e impedisce alla cognata di cacciarlo dalla tenuta. Candela invece rivela a Simona di aver saputo che Virtudes non si è recata da Antonio durante la sua assenza e questo dettaglio mette ancora più in allarme la cuoca. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa dell'8 gennaio 2025

Puntata di Giovedì 9 gennaio 2025

Maria rivela a Salvador di aver ricevuto una proposta di lavoro lontana dalla tenuta. La ragazza è stata scelta come cameriera personale della duchessa di Abrontes. Il cameriere rimane senza parole e particolarmente ferito dal fatto di non essere stato avvertito prima. Jana è felice della visita di Blanca, in cui trova un’alleata. Ayala, dopo un confronto acceso con Petra, sembra essere sul punto di perdere il controllo e la cameriera lo avverte di non sottovalutare Cruz. Virtudes esprime il desiderio di poter dormire da sola e Simona è molto preoccupata di questa richiesta. Cruz, convinta da Don Lorenzo, cerca di esautorare Catalina dal commercio delle marmellate e di sostituirla con il Capitano. La marchesa chiede a Don Alonso di perorare la sua causa ma la marchesina non ha alcuna intenzione di arrendersi e ottiene altre due settimane per salvare gli affari. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 9 gennaio 2025

Puntata di Venerdì 10 gennaio 2025

Vera rompe con Lope per paura che suo padre, scoprendo della sua relazione con un cuoco, possa diventare pericoloso. Abel rivela a Jana di aver trovato le foto che la ritraggono sulla spiaggia e le confessa che potrebbe usarle per qualche suo oscuro scopo. Un nuovo cliente, Javier Bernal, mostra interesse per il commercio delle marmellate ma Don Lorenzo pensa che non ci si possa fidare di lui. Cruz si arrabbia contro Manuel e Don Alonso perché entrambi difendono le capacità e l’impegno di Catalina poi convoca Pia per chiederle se sia vero, come dicono alcune voci, che suo figlio sia alla tenuta. La nobildonna minaccia la cameriera di espellerla e di smettere di darle il suo aiuto finanziario se dovesse scoprire che il piccolo è davvero tra loro. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 10 gennaio 2025

Puntata di Sabato 11 gennaio 2025

Cruz impone a Pia un ultimatum e le concede solo due giorni per portare via suo figlio dalla tenuta. La governante crede che ad aver avvertito i marchesi sia stato Don Ricardo e, piena di rabbia e rancore, lo affronta. Il rapporto tra i due si incrina pericolosamente. Intanto il piccolo Diego non migliora nonostante l’impegno e le cure di Jana. Cruz tenta di capire se tra suo figlio e Blanca ci sia qualcosa di più di un’amicizia e la Palomar, infastidita dal comportamento della marchesa, spinge il marchesino a chiarire alla madre la natura del loro rapporto, prima che i pettegolezzi li travolgano entrambi e danneggino la loro reputazione. Catalina e Pelayo aspettano trepidanti le azioni di Javier Bernal ma l’uomo decide improvvisamente di non fare affari con loro. Don Lorenzo cerca di approfittarne e torna a pungolare Catalina affinché ceda l’attività a una persona più esperta. La ragazza però non ha alcuna intenzione di cedere e finisce per infuriarsi. Petra confessa a Pia di aver avvertito lei Cruz della presenza di Diego e questa rivelazione crea ancora più tensione tra il personale. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa dell'11 gennaio 2025

Puntata di Domenica 12 gennaio 2025

Tra Pelayo e Catalina continua a esserci una forte tensione ma una rivelazione del conte – riguardo a un piano contro la marchesina – potrebbe calmare gli animi. Vera nota che Lope è molto triste per la loro rottura e che questo sta influendo sulla sua resa in cucina. I suoi piatti non sono più buoni come prima. Simona è molto in ansia per la salute della figlia mentre Don Alonso, spinto da Cruz, cerca di allontanare Ayala dalla tenuta ma la risposta del conte lo gela. Il nobile rivela al suo ospite di non volersi spostare e di avere un preciso motivo per non farlo. Blanca propone a Jana e Manuel una soluzione audace e difficilmente accettabile da tutti, alla loro situazione. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 12 gennaio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.