Endless Love Anticipazioni Puntate dal 7 all’11 gennaio 2025: Kemal vuole sposare Nihan, Asu prova ad ucciderla

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Endless Love, in onda dal 7 all’11 gennaio 2025 su Canale 5, dal lunedì al sabato a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda Lunedì 6 gennaio 2025

Endless Love non andrà in onda lunedì 6 gennaio 2025 su Canale 5.

Puntata in onda Martedì 7 gennaio 2025

Arriva il giorno dell’udienza per il divorzio di Nihan e Emir, che desta preoccupazione nella Sezin e in Kemal arrivano in ritardo. Il divorzio, tuttavia, è ufficiale ma Emir continua a tramare nell’ombra per ottenere la sua vendetta. Nel frattempo, Zeynep fa visita a Tarik in carcere sperando che il fratello accetti la sua relazione con Emir, certa che l’arrivo del figlio Poyraz metterà fine alla guerra contro Kemal. Emir, invece, si mostra particolarmente premuroso e accompagna Zeynep ad una visita di controllo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love in onda il 7 gennaio 2025.

Puntata in onda Mercoledì 8 gennaio 2025

Emir si apre con Zeynep, ammettendo di non ave mai voluto far del male a suo fratello mentre Nihan si infuria quando scopre che Kemal non potrà trascorrere la sera con lei a causa di impegni urgenti. Poco dopo, Nihan riceve dei messaggi minatori e si reca in un luogo misterioso scoprendo che non si tratta di un nuovo pericolo bensì della proposta di nozze di Kemal. La coppia, ormai libera, decide di sposarsi al più presto e inizia i preparativi per il matrimonio. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love dell’8 gennaio 2025.

Puntata in onda Giovedì 9 gennaio 2025

Per far sì che Emir non si possa più avvicinare a Deniz, Nihan Vildan e la bambina si trasferiscono a casa di Leyla e Ayhan dove vengono protette dagli uomini guidati da Sallabas. Arriva il giorno del fidanzamento di Nihan e Kemal e Emir vuole mettere in atto un piano per rovinare loro la festa. Mentre Zeynep pensa di poter finalmente essere felice con Emir anche se continua a dubitare di potersi completamente fidare di lui, Nihan e Kemal tirano un sospiro di sollievo quando le loro famiglie trovano un punto d’incontro, iniziando a sognare il loro futuro insieme. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love in onda il 9 gennaio 2025.

Puntata in onda Venerdì 10 gennaio 2025

Mentre Mujgan non può che affrontare la dura realtà sulla natura del figlio, Kemal comprende che Zeynep non può più essere salvata. Mentre a casa di Leyla e Ayhan tutti dormono sereni, Asu scappa dall’ospedale psichiatrico. Kemal ha paura quando non riesce a rintracciare nessuno a casa e chiede aiuto ad Hakan, non riuscendo a guidare. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 10 gennaio 2025.

Puntata in onda Sabato 11 gennaio 2025

Emir obbliga Asu ad attuare un piano per uccidere Leyla ma non sa che la sorella vuole approfittare per uccidere Nihan: infatti, si introduce nella sua stanza nel cuore della notte, e sta per commettere l’omicidio quando Leyla la ferma con un colpo di pistola. Ferita, Asu viene nuovamente ricoverata nell’ospedale psichiatrico mentre Leyla viene arrestata in attesa di processo. Così, Kemal si reca dal procuratore per denunciare i crimini commessi da Emir sotto il nome della Kozcuoglu Holding, proprio mentre Emir fa la sua contromossa dimettendosi dai quadri dirigenziali dell’azienda di famiglia, ma non basta, e viene disposto un ordine di custodia cautelare nei suoi confronti. Dal carcere Leyla scrive una lettera indirizzata a Kemal e Nihan chiedendo loro di sposarsi il prima possibile, senza rimandare le nozze, e i due decidono di affrettare i preparativi. Certo i preparativi non sono tutti rose e fiori visto che Fehime e Vildan non sono d’accordo praticamente su nulla! Dopo discussioni estenuanti, sarà Fehime a spuntarla in qualità di madre dello sposo, rivendicando il diritto di quasi tutte le scelte che riguardano il matrimonio di Kemal, inclusa quella di andare a prendere la sposa la mattina del matrimonio. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love dell’11 gennaio 2025.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e martedì e giovedì anche alle 21:20.