La Promessa Anticipazioni 7 gennaio 2025: Cruz minaccia Ayala e gli impone un ultimatum

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 7 gennaio 2025 su Rete4. Nell'episodio della Soap, Cruz impone ad Ayala un ultimatum mentre Manuel accoglie con gioia Blanca Palomar.

Cruz tornerà a graffiare. Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 7 gennaio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, la marchesa non sopporterà più lo strano rapporto che si è instaurato tra Margarita e Ayala. Deciderà quindi di affrontare l’amico di suo padre e di imporgli un gravoso ultimatum da rispettare. Il conte non sembrerà però disposto a cedere a nessun ricatto. Manuel accoglierà con gioia Blanca Palomar. La ragazza arriverà alla tenuta per una breve visita e porterà una ventata di freschezza e serenità che serviva a tutti, Jana compresa. Maria continuerà a mantenere il riserbo sulla misteriosa lettera che ha ricevuto mentre Salvador spingerà Lope a non lasciarsi condizionare dalle rivelazioni di Vera e a non rovinare il loro amore.

La Promessa Anticipazioni 7 gennaio 2025: Cruz minaccia Ayala

Il rapporto tra Ayala e Margarita sta diventando sempre più stretto e intimo e la cosa non infastidisce solo Martina ma anche Cruz. La giovane marchesina non ha molte frecce al suo arco e può solo cercare di costringere la madre a un duro confronto con lei mentre la marchesa de Lujàn ha ben altre armi da usare. La madre di Manuel sarà più che mai intenzionata a frenare il suo amico di famiglia e a impedirgli di mettere le mani sulle quote della tenuta in possesso della cognata. Per farlo affronterà Ayala in un duro faccia a faccia e gli imporrà un ultimatum che lui non avrà alcuna intenzione di accettare.

La Promessa Anticipazioni: Manuel felice di riabbracciare Blanca

Manuel è sconvolto per la morte di Jimena e fatica a riprendere la sua relazione con Jana. Il marchese si sente in colpa per quello che è successo alla moglie, che lo ha accusato di essere una persona spregevole, non in grado di capire quanto lei potesse amarlo. Il giovane sente di aver fatto degli errori imperdonabili e la tensione alla tenuta è palpabile. Per fortuna a rallegrare gli animi arriverà Blanca Palomar. La ragazza farà capolino a La Promessa e sarà molto felice di riabbracciare il suo amico e di dargli il conforto di cui ha bisogno. Anche Jana sarà contenta di vederla, soprattutto perché ha compreso – già durante i loro primi incontri - che Blanca è dalla sua parte e potrebbe quindi aiutarla anche in questo momento.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Salvador sprona Lope a non rovinare tutto con Vera

La confessione di Vera ha reso Lope molto nervoso ma soprattutto lo ha allontanato da lei. Il ragazzo ha cambiato atteggiamento e la cosa non è sfuggita a Salvador. Il lacchè spronerà il suo amico a non lasciarsi condizionare da queste rivelazioni e a lottare per il suo amore. Ma il cuoco riuscirà a dargli retta? Intanto Maria continuerà a mantenere il riserbo sulla lettera che ha ricevuto e che l’ha resa molto nervosa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 6 al 12 gennaio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.