Endless Love Anticipazioni 7 gennaio 2025, Emir inarrestabile: Kemal la pagherà cara!

L'attesa è finita: finalmente domani l'amata soap opera turca tornerà a tenerci compagnia! Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 7 gennaio 2025 su Canale 5 rivelano che Emir è pronto a distruggere Kemal, reo di avergli sottratto la cosa più preziosa...

Finalmente, dopo una lunga pausa, riprendere la regolare messa in onda di Endless Love! Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci lasceranno interdetti. Nell'episodio in onda il 7 gennaio 2025 alle 14:10, Kemal e Nihan si trovano in tribunale, dove di lì a breve si verificherà l'udienza di divorzio tra lei ed Emir. Tuttavia, quest'ultimo è in ritardo, e questo mette sull'attenti la Sezin. Nonostante il contrattempo, tuttavia, alla fine il divorzio viene ufficializzato. La pittrice tira un sospiro di sollievo insieme all'amato, mentre Emir si prepara a mettere in atto il suo piano di vendetta. Intanto, Zeynep si reca in carcere per fare visita a Tarik. La giovane vuole assicurarsi che stia bene, ma soprattutto che riesca ad accettare che, in futuro, potrebbe dare avvio ad una relazione in piena regola con lo spregevole imprenditore. Infatti, Zeynep è convinta che, con la nascita del piccolo Poyraz, Emir cambierà tanto da arrivare al punto di voler deporre le armi contro Kemal. Sta di fatto che, in un secondo momento, il giovane accompagnerà la mora ad una visita di controllo; che Zeynep abbia ragione?

Endless Love Anticipazioni: Kemal inchioda Emir!

Kemal ha spinto Emir con le spalle al muro. Il primo si è recato in ufficio dal secondo e gli ha messo davanti le carte del divorzio da firmare: se non lo avesse fatto, allora avrebbe consegnato alle autorità dei documenti compromettenti e ciò avrebbe comportato l'inevitabile fine della Kozcuoglu Holding. Capendo di non avere altra scelta, Emir, furente, si è visto costretto ad assecondare il Soydere. Così, quest'ultimo e Nihan sono riusciti a vincere una battaglia, consci però del fatto che la guerra fosse ancora da combattere...

Endless Love Anticipazioni: Nihan ed Emir divorziano; lui prepara la sua vendetta!

Kemal e Nihan si trovano in tribunale, e sono pronti per l'udienza di divorzio di quest'ultima, che non vede l'ora di dire addio per sempre ad Emir. Tuttavia, un imprevisto fa temere il peggio alla Sezin: il terribile marito è in ritardo. E se non si presentasse? Per fortuna, nonostante questo contrattempo, alla fine il divorzio viene ufficializzato. La pittrice può tirare un sospiro di sollievo, poiché è finalmente libera da Emir. D'altra parte, lo spregevole imprenditore non ha la minima intenzione di darsi per vinto: non resterà a guardare mentre il suo peggior nemico gli porta via la cosa più preziosa che ha, appunto Nihan. Allora, Emir si mette subito ed escogitare un piano di vendetta...

I sogni di Zeynep, nelle Anticipazioni di Endless Love del 7 gennaio 2025

Zeynep si sta recando in carcere per fare visita a suo fratello Tarik. La giovane non vuole soltanto assicurarsi che, nonostante tutto, lui stia bene, vuole anche e soprattutto assicurarsi che Tarik riesca ad accettare il pensiero di una sua possibile relazione con Emir. Infatti, Zeynep ci tiene a fargli capire che lei non ha alcun dubbio, presto l'amato cambierà drasticamente grazie alla nascita del loro figlioletto in arrivo, Poyraz. Diventando padre, Emir deciderà di deporre le armi, e così cesserà l'infinta guerra contro Kemal. E poco dopo, il fratello di Asu sembra corroborare la tesi della mora, accompagnandola amorevolmente ad una visita di controllo... Ma siamo sicuri che le cose andranno proprio come ottimisticamente previsto da Zeynep?

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.