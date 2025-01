Beautiful Anticipazioni Puntate dal 7 all'11 gennaio 2025, puntate inedite: Liam pronto a prendere il posto di Finn!

Anticipazioni TV

Beautiful torna in onda con le puntate inedite. Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate dal 7 all'11 gennaio 2025. La Soap viene trasmessa dal lunedì al sabato anche se nella settimana dopo la Befana vedremo i nuovi episodi a partire dal martedì.

Puntata in onda Martedì 7 gennaio 2025

Steffy si rende conto che Finn, dopo la scarcerazione di Sheila, è molto strano e assente. La Forrester comincia a sospettare che possa essere felice del fatto che sua madre sia stata scagionata. Liam rivela a Wyatt quello che è successo, compreso l’abbraccio tra Sheila e Finn. Lo Spencer confessa al fratello di non fidarsi più del dottore, visto quanto è legato alla madre naturale. Pensa quindi di prendere lui il suo posto nella difesa di Steffy e dei bambini. Wyatt cerca di farlo ragionare, invitandolo a riflettere sul fatto che per il medico non deve essere semplice rimanere lontano dalla Carter ma anche sul fatto che, probabilmente, il suo desiderio di proteggere Steffy è dato dai sentimenti che ha riscoperto per lei. Il primogenito di Bill non intende in nessun modo farsi da parte. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 7 gennaio 2025

Puntata in onda Mercoledì 8 gennaio 2025

Steffy è molto spaventata che Sheila possa tornare a seminare il terrore, ora che è di nuovo libera e nonostante le misure di sicurezza adottate. Finn le promette di proteggerla ma nonostante questo la Forrester non è serena e teme soprattutto per i suoi figli. Brooke decide di rivelare a Ridge di aver trovato Hope e Thomas a letto insieme e lo stilista ne rimane sconvolto; teme infatti che il figlio possa ricadere nelle vecchie ossessioni per la giovane Logan. Hope intanto confessa al suo innamorato di aver cercato di non cedere davanti a lui ma deve riconoscere di essere attratta da lui, irresistibilmente. Poi ammette che il fallimento del suo matrimonio con Liam l’ha portata a riflettere sulla sua vita. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful dell'8 gennaio 2025

Puntata in onda Giovedì 9 gennaio 2025

Hope vede quanto Thomas sia protettivo e comprensivo nei suoi confronti e fa un inevitabile confronto con Liam che, invece, non si è nemmeno impegnato a salvare il loro rapporto. Tutto questo a causa dei sentimenti che ancora prova per Steffy. Intanto la Forrester è sempre più nervosa e quando sente un rumore fuori dalla sua porta, pensa subito che possa essere Sheila. Brooke e Hope, nel frattempo pranzano a Il Giardino insieme a Deacon. I tre sono molto felici di stare insieme ma presto l’atmosfera diventa imbarazzante. La piccola Logan racconta al padre del bacio tra lei e Thomas a Roma e di tutte le conseguenze che ha avuto sulla sua vita. Deacon crede che sia stato Thomas a comportarsi male ma sua figlia lo frena immediatamente e gli spiega che è stata lei a fare il primo passo e a far precipitare la situazione. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 9 gennaio 2025

Puntata in onda Venerdì 10 gennaio 2025

Deacon e Brooke esortano Hope a salvare il suo matrimonio ma la ragazza rivela di aver già preparato i documenti del divorzio e di averli già firmati insieme a Liam. La piccola Logan rivela ai genitori di aver preso questa decisione perché stanca del fatto che il marito continui a provare dei sentimenti per Steffy e per questo a essere diviso tra lei e la Forrester. Ha capito di aver bisogno di un amore incondizionato e di un uomo che desideri solo lei. Intanto una donna misteriosa è arrivata al ristorante e osserva Brooke, Deacon e la loro figlia da lontano. Quando lo Sharpe si allontana, la bionda chiede a sua figlia se la sua decisione non sia dovuta alla passione cocente per Thomas. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 10 gennaio 2025

Puntata in onda Sabato 11 gennaio 2025

Liam continua a ribadire a Wyatt, sinceramente preoccupato per lui, di non essere condizionato dai sentimenti per Steffy ma di voler solo proteggere lei e la loro Kelly. Il ragazzo saluta il fratello e raggiunge l’ex a casa sua per sapere come stia dopo la terribile novità. La Forrester è evidentemente turbata, tanto da saltare a ogni rumore. La ragazza ribadisce di sentirsi comunque al sicuro e questo anche grazie a Finn. Liam, questo punto, decide di rivelarle di avere dei grossi dubbi sul dottore e le racconta di averlo visto abbracciarsi con Sheila. Per dimostrarle che quanto sta affermando è la verità, le mostra il video.

Steffy rimane di stucco davanti alle immagini e cerca di convincersi che suo marito non metterà mai in pericolo la loro famiglia. Lo Spencer non è convinto quanto lei e dichiara di aver paura che il medico non riesca a essere lucido quando si tratta della Carter. Intanto Finn parla con sua madre e le rivela che il giudice ha ritirato tutte le accuse contro Sheila a causa di un cavillo legale. Li è sconvolta e confessa di essere molto preoccupata per Steffy e i suoi nipoti. Il figlio cerca di rassicurarla e promette di fare tutto il necessario per impedire che la rossa possa fare del male a qualcuno.

A Il Giardino, Deacon incontra Sheila e si stupisce di vederla libera. Lo Sharpe tenta di capire cosa sia successo e le domanda se sia evasa. La Carter gli confessa di essere stata rilasciata e di essere pronta a riconquistare un posto nella vita di suo figlio e di suo nipote. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful dell'11 gennaio 2025

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.