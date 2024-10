Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 24 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 ottobre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 24 ottobre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della romantica Soap Turca, in seguito, alle 16.40, seguiremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 ottobre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 24 ottobre 2024 - assisteremo al confronto durissimo tra Brooke e Taylor. La resa dei conti tra le due donne sarà violentissima e voleranno, come purtroppo aspettavamo da tempo, accuse di ogni tipo. La Logan arriverà alla Forrester e sentirà la sua sedicente amica riferire a Ridge di voler tornare insieme a lui. Una volta che la dottoressa rimarrà sola, si presenterà davanti a lei e l’accuserà di aver rotto il loro patto. In lacrime le confesserà di aver creduto che questa volta le cose tra loro funzionassero. La Hayes non si farà urlare contro e controbatterà con lo stesso veleno in corpo della sua rivale... Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 21 al 26 ottobre 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 ottobre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 24 ottobre 2024 - Kemal, grazie alla complicità di Vildan, Zehir e Yasemin, riesce finalmente ad incontrare Nihan. Il giovane si traveste da operatore sanitario ed entra di nascosto nella stanza dell'amata, che riapre gli occhi. La ragazza, con un filo di voce, l'accusa di averle portato via la piccola Deniz e lo manda via. Intanto, Emir comincia ad avere il timore che il Soydere abbia scoperto di essere il padre naturale della bambina leggendo il diario della Sezin; allora, furioso, prende l'oggetto e lo getta via. Dopodiché, viene a sapere che Asu gli ha mentito fornendo un alibi al marito, allora la raggiunge e la minaccia, ma sopraggiunge all'improvviso Kemal. Quest'ultimo lo assale e prova ad ucciderlo soffocandolo. Interviene la mora per dividerli. In un secondo momento, l'imprenditore consente al Soydere d'incontrare in segreto la sua "dolce moglie", affinché possa spiarli attraverso una telecamera nascosta in un peluche. In questo modo, Emir ascolta la loro conversazione. Il protagonista dice a Nihan di essere disposto a far finta di non sapere di essere il vero papà di Deniz, in modo tale che l'acerrimo nemico non dia di matto e provi ad agire contro di loro. Tuttavia, Emir aveva già scoperto tutto in precedenza, e poi sarà Mujgan a rivelarlo alla nuora. Infine, Hakan vede Zeynep, che sta lavorando in una caffetteria, e le offre ospitalità. Lei rifiuta, ma quando viene a sapere che lui è entrato in possesso del bottone rinvenuto nella stanza d'ospedale in cui Ozan è stato ritrovato morto, cambia idea ed accetta... Qui la trama completa delle puntate - pomeridiana e serale - di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 21 al 26 ottobre 2024.

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 ottobre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 24 ottobre 2024 - nel momento in cui Baris ha scoperto che Zeynep stesse seguendo il caso di Mehdi come suo avvocato difensore e che avesse deliberatamente deciso di non farne parola con lui, non l'ha presa per niente bene: si è sentito tradito. Pertanto, tra loro è scoppiata un'accesa discussione, che ora si sta inasprendo ancora di più perché Baris entra a conoscenza del fatto che lei ha coinvolto anche Savas in questa folle storia... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny 2 dal 21 al 25 ottobre 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 ottobre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 24 ottobre 2024 - Don Alonso deciderà di tenere Curro in isolamento, per proteggerlo da chi lo vuole morte. Il marchese è pronto a tutto per stanare chi ha cercato di uccidere suo nipote e chiederà ad Abel di fingere che il giovane abbia avuto una ricaduta, così da tenerlo in camera sua al sicuro. Per evitare che qualcuno si intrufoli nella sua stanza di nascosto, darà a Jana il compito di occuparsi personalmente del ragazzo e a Simona, e solo a lei, di preparargli il cibo. Cruz sarà sconvolta da questa decisione e avrà il timore che il marito possa presto scoprire qualcosa. Intanto la marchesa dovrà prendere provvedimenti anche contro Salvador e Maria. I due, desiderosi di convolare a nozze al più presto, si sono presentati dai marchesi per insistere affinché li lascino sposare. La nobildonna non tollererà un simile affronto e se la prenderà con Pia. Virtudes sgriderà Candela per aver parlato a Simona di suo figlio Antonio e per averla costretta dire la verità a sua madre. La cuoca darà una lezione di vita alla nuova arrivata... Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 21 al 27 ottobre 2024 .