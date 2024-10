La Promessa Anticipazioni 24 ottobre 2024: Don Alonso mette Curro in isolamento e indaga. Cruz trema!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 24 ottobre 2024. Nell'episodio della Soap Don Alonso metterà Curro in isolamento per proteggerlo dal suo nemico. Il marchese non vorrà più permettere che suo nipote corra il rischio di essere ucciso. Per Cruz si metterà male?

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 24 ottobre 2024, alle ore 19.45, Don Alonso deciderà di tenere Curro in isolamento, per proteggerlo da chi lo vuole morte. Il marchese è pronto a tutto per stanare chi ha cercato di uccidere suo nipote e chiederà ad Abel di fingere che il giovane abbia avuto una ricaduta, così da tenerlo in camera sua al sicuro. Per evitare che qualcuno si intrufoli nella sua stanza di nascosto, darà a Jana il compito di occuparsi personalmente del ragazzo e a Simona, e solo a lei, di preparargli il cibo. Cruz sarà sconvolta da questa decisione e avrà il timore che il marito possa presto scoprire qualcosa. Intanto la marchesa dovrà prendere provvedimenti anche contro Salvador e Maria. I due, desiderosi di convolare a nozze al più presto, si sono presentati dai marchesi per insistere affinché li lascino sposare. La nobildonna non tollererà un simile affronto e se la prenderà con Pia. Virtudes sgriderà Candela per aver parlato a Simona di suo figlio Antonio e per averla costretta dire la verità a sua madre. La cuoca darà una lezione di vita alla nuova arrivata.

La Promessa Anticipazioni: Don Alonso mette Curro in isolamento per salvarlo

Don Alonso è pronto a stanare chi ha tentato di uccidere Curro. Il marchese ha promesso a se stesso che riuscirà a scoprire cosa sia accaduto al nipote e a trovare chi ce l’abbia così tanto con lui da aver tentato di farlo fuori. Per proteggerlo e tenerlo sotto controllo deciderà di metterlo in isolamento e chiederà ad Abel di mentire a tutti dicendo che il giovane ha avuto una ricaduta. Darà poi ordine a Jana di occuparsi personalmente del ragazzo e a Simona di preparargli lei stessa, e solo lei, il cibo. Il marchese farà in modo che nessun altro entri nella camera del nipote. Queste precauzioni faranno infuriare Cruz, che penserà di finire in trappola.

Anticipazioni La Promessa: Cruz furiosa con Don Alonso e con Maria e Salvador

Le decisioni di Don Alonso faranno infuriare Cruz. La marchesa avrà paura che suo marito scopra il piano che hanno organizzato lei e Don Lorenzo e che possa farlo presto. Dovrà quindi stare molto attenta alle sue mosse e non permettere che il marito capisca cosa ha combinato. La nobildonna sarà poi molto impegnata con Salvador e Maria. Cruz sarà inferocita contro di loro per essersi permessi di insistere con lei e il marchese, affinché concedessero loro il permesso di sposarsi. Arrabbiata come non mai, se la prenderà con Pia e le intimerà di intervenire immediatamente contro i due domestici.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Candela dà una lezione di vita a Virtudes

Simona ha scoperto la verità su suo figlio Antonio e ha appreso che il ragazzo non intende vederla né sentirla. Virtudes è furiosa per questa situazione e accuserà Candela di averla messa in una situazione molto scomoda con sua madre. La cuoca dirà alla ragazza di non esagerare e di cominciare a pensare al suo comportamento. Le dirà di aver agito a fin di bene e la spronerà a dire sempre la verità nella sua vita, convinta che essere sinceri ripaghi sempre, anche se quanto rivelato a volte può fare male.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 21 al 27 ottobre 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.45 circa su Rete4.