Endless Love Anticipazioni Puntate dal 21 al 26 ottobre 2024: Kemal ''rapisce'' Deniz

Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda dal 21 al 26 ottobre 2024.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Endless Love, in onda dal 21 al 26 ottobre 2024 su Canale 5, dalla domenica al sabato a partire dalle 14.10. Ricordiamo inoltre che questa settimana la soap verrà trasmessa anche giovedì sera e nel weekend. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda Lunedì 21 ottobre 2024

Emir sospetta che, prima dell’incidente, Nihan fosse con Kemal ma Asu decide di proteggere il marito e fornirgli un alibi. Anche Leyla e Ayhan si adattano a questa versione dei fatti, per evitare il coinvolgimento del Soydere. Lui, nel frattempo, si sente nervoso per quello che è successo dato che sente di doversene prendere la responsabilità ma tutti gli chiedono di mantenere la calma, e non rivelare a Emir di essere il vero padre di Deniz proprio in questo momento. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 21 ottobre 2024.

Puntata in onda Martedì 22 ottobre 2024

Tufan riesce a portare in ospedale alcuni dipendenti pronti a donare il proprio sangue a Nihan, ma per fortuna ci ha già pensato Zeynep essendo compatibile con la Sezin. Mentre Emir si mostra estremamente grato, la sorella di Kemal precisa di averlo fatto solo per amore del fratello. Nel frattempo, Tufan inizia ad indagare sull’incidente e scopre che Asu ha mentito su Kemal, dato che la sera prima non erano insieme. Asu, infatti, è uscita a cercare suo marito e l’ha trovato proprio in compagnia di Nihan. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 22 ottobre 2024.

Puntata in onda Mercoledì 23 ottobre 2024

Temendo che Emir possa scoprire che è stata lei a far manomettere l’automobile di Nihan, Asu prega Tufan di non rivelare le sue scoperte. Nel frattempo, la Sezin supera con successo l’intervento e viene portata in terapia intensiva ma Kemal non può raggiungerla, nonostante non si muova dall’ospedale per due giorni interi. Quando Nihan è fuori pericolo e viene spostata in reparto, grazie all’aiuto di Zehir e Vildan, Kemal riesce finalmente nell’intento di entrare nella sua camera per rivederla. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 23 ottobre 2024.

Puntata in onda Giovedì 24 ottobre 2024

L’episodio di Endless Love si apre con un flashback che mostra Kemal e Nihan, sette anni prima degli eventi ora raccontanti, uniti e felici che guardano attraverso un caleidoscopio. Torniamo al presente con Kemal che riesce ad intrufolarsi nella camera d’ospedale di Nihan, fingendosi un operatore sanitario, proprio quando la Sezin riapre gli occhi. L’incontro, tuttavia, non è dei più romantici dato che Nihan accusa il Soydere di averle portato via la figlia e gli chiede di andarsene. Nel frattempo, sempre più sospettoso, Emir getta il diario segreto della moglie e scopre la verità sulla sera prima dell’incidente, correndo da Asu a minacciarla. Kemal arriva proprio in quel momento e sta per uccidere Emir soffocandolo, desistendo solo grazie all’intervento della moglie. Mentre Emir vieta ad Asu di vedere la madre per punirla, Leyla è a casa con la piccola Deniz quando alla sua porta si presenza l’avvocato dei Kozcuoglu.

Nihan e Kemal hanno un confronto, ascoltato da Emir grazie alla telecamera nascosta nell’orsetto di Deniz, e scopre così che il Soydere sa tutta la verità sulla paternità della bambina. Nel frattempo, Kemal e Nihan non riescono a trovare il diario segreto e sentono che Emir li sta tenendo sempre più d’occhio. A sorpresa è Mujgan, da poco risvegliata dal suo lungo coma, a tradire il figlio e rivelare a Nihan che suo marito sa tutto. Mentre Leyla decide di lasciare la casa a Emir e di tenere le azioni per sostenere Kemal all’interno dell’azienda, Hakan è costretto a salutare il fratello Safak promettendogli che risolverà presto la situazione per farlo ritornare a casa.

Kemal vuole vendicarsi di Emir ed escogita un modo per distruggerlo. Leyla, invece, cede la sua casa a Emir che rimane sorpreso del gesto, salvo poi concordare con Nihan che invita la zia ad andare a vivere con loro. Zeynep è in cerca della sua indipendenza e trova lavoro in caffetteria mentre Hakan le chiede di trasferirsi da lui, dal momento che suo fratello è partito e ha una camera libera. Lei tentenna ma, quando scopre che Hakan è in possesso di una prova che potrebbe collegarla alla morte di Ozan, decide di accettare. Efsane, nel frattempo continua a fare da spia per Emir e segnalare ogni movimento sospetto in casa ma Eda la scopre e mette al corrente della situazione anche Nihan. Certi di essere spiati, Nihan e Kemal si incontrano e grazie ad un telefono usa e getta che non può essere manipolato o rintracciato, la Sezin confessa al Soydere che suo marito ha minacciato la vita di Deniz.Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 24 ottobre 2024.

Puntata in onda Venerdì 25 ottobre 2024

Asu fa credere a Tarik che lei può aiutarlo a sbarazzarsi di Emir ma in realtà lo sta manipolando insieme al fratello, così da continuare a tenerlo in pugno, dal momento che è utile nella lotta contro Kemal. Alla Kozcuoglu Holding si svolge il consiglio per eleggere il nuovo presidente e Kemal dimostra che Emir ha commesso un illecito trasferendo denaro dell’azienda all’estero, evitando così che il rivale venga eletto. Al suo posto, infatti, il Soydere riesce a far eleggere Irfan Aktanmaz, un uomo di sua fiducia. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 25 ottobre 2024.

Puntata in onda Sabato 26 ottobre 2024

Quando Nihan scopre che Emir ha preso il suo passaporto e quello di Deniz, Kemal teme che possa voler portare all’estero la bambina per renderla non più rintracciabile. Così, il Soydere organizza il finto rapimento di Deniz con l’intento di affidarla ai genitori Fehime e Huseyin fino a che non si saranno calmate le acque. Peccato che Banu sia dalla parte di Emir e abbia scoperto tutto il piano di Kemal pedinando i genitori.

Kemal, Zehir e Ayhan hanno escogitato un modo per introdursi in casa di Emir durante il trasloco di Leyla, così da portare via Deniz. Emir, tuttavia, è a conoscenza di tutto e studia un piano per cogliere gli uomini sul fatto e farli arrestare. Durante il trasloco, gli uomini di Ayhan distraggono le guardie del cancello di Emir e Kemal entra in casa travestito da traslocatore ma viene ben presto smascherato da due sorveglianti, con tanto di intervento di Hakan allertato da Emir. Il marito di Nihan pensa di aver vinto ma non sa che Kemal si è fatto scoprire apposta, dato che nel trambusto Deniz è stata portata via. Furioso, Emir vuole vendicarsi di Kemal e minaccia di brigare casa Soydere ma è Nihan a farlo desistere. Hakan cerca la bambina scomparsa che si trova con Zehir in un luogo sicuro in attesa del prossimo step del piano.

Con l’aiuto di Galip, Emir cerca Deniz e riesce a capire dove si trovano Fehime e Huseyin, in attesa dell’attivo di Kemal e Deniz per portare via la bambina. Così, Emir allerta la polizia ma Zeynep, allarmata non trovando i suoi genitori, scopre cosa sta succedendo e mette immediatamente in allarme il fratello. Kemal riesce quindi a mettersi in salvo con Deniz e per Emir ci sarà un’amara sorpresa. Zeynep, nel frattempo, va a casa dei suoi genitori e racconta quello che è successo a Tarik, tranquillizzandolo: è riuscita a far scappare Kemal e Deniz prima dell’arrivo di Hakan e della polizia. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 26 ottobre 2024

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10, ed il venerdì anche alle 21:20.