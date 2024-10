My Home My Destiny 2 Anticipazioni 24 ottobre 2024: Zeynep e Baris litigano furiosamente!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 24 ottobre 2024 su Canale 5 rivelano che la discussione tra Zeynep e Baris è sempre più accesa...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny sono stupefacenti. Nell'episodio in onda il 24 ottobre 2024, Zeynep e Baris continuano a litigare perché lui ha scoperto che lei gli ha tenuto nascosto di aver iniziato a seguire il caso di Mehdi come suo avvocato difensore. Inoltre, il loro scontro s'inasprisce ancora di più quando lui viene a sapere che Zeynep ha persino coinvolto Savas...

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep felice...

Giorno dopo giorno, Zeynep ha cominciato a sentire il cuore tornare a battere per una persona, ossia per Baris. Tuttavia, conscia del fatto che lui fosse il suo capo, ha capito che la cosa migliore fosse non farsi illusioni, almeno fino a quando non si è accorta che Baris sembrava nutrire nei suoi confronti un reale sentimento. Così, Zeynep ha abbracciato gioiosamente l'idea che potesse esserci un futuro per loro...

My Home My Destiny Anticipazioni: Baris stana Zeynep!

Zeynep non vedeva l'ora di partire per Sofia insieme a Baris, anche se prima doveva recarsi in carcere. La mora doveva andare a far visita a Mehdi perché aveva la necessità di consegnargli quando prima del denaro, quello ricavato dalla vendita del pulmino di Nuh. Purtroppo, però, in questo caso Zeynep ha fatto un passo falso, ed il suo capo ha scoperto il suo scabroso segreto...

Baris sempre più furioso, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 24 ottobre 2024

Nel momento in cui Baris ha scoperto che Zeynep stesse seguendo il caso di Mehdi come suo avvocato difensore e che avesse deliberatamente deciso di non farne parola con lui, non l'ha presa per niente bene: si è sentito tradito. Pertanto, tra loro è scoppiata un'accesa discussione, che ora si sta inasprendo ancora di più perché Baris entra a conoscenza del fatto che lei ha coinvolto anche Savas in questa folle storia...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 21 al 25 ottobre 2024.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.40.