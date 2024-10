Beautiful, Anticipazioni Puntata del 24 ottobre 2024: Brooke e Taylor faccia a faccia. Gli altarini si scoprono!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda il 24 ottobre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, assisteremo al confronto durissimo tra Brooke e Taylor. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la resa dei conti tra le due donne sarà violentissima e voleranno, come purtroppo aspettavamo da tempo, accuse di ogni tipo. La Logan arriverà alla Forrester e sentirà la sua sedicente amica riferire a Ridge di voler tornare insieme a lui. Una volta che la dottoressa rimarrà sola, si presenterà davanti a lei e l’accuserà di aver rotto il loro patto. In lacrime le confesserà di aver creduto che questa volta le cose tra loro funzionassero. La Hayes non si farà urlare contro e controbatterà con lo stesso veleno in corpo della sua rivale.

Beautiful Anticipazioni: Brooke pronta a regolare i conti con Taylor

Brooke è furiosa contro Taylor. La Logan ha scoperto che è stata lei a spingere Deacon a farsi avanti e a tentare di riconquistarla. La cosa non le è ovviamente piaciuta e ha deciso di mettere le cose in chiaro una volta per tutte con la Hayes. È un colpo di scena che ci aspettavamo da un momento all’altro e che ormai avevamo capito che sarebbe accaduto a breve, visto il ritorno a gamba tesa della madre di Steffy nella vita di Ridge. Prima o poi la rivalità tra le due donne antiche nemiche, sarebbe di nuovo venuta a galla e le avrebbe portate a un confronto durissimo, che si consumerà a breve e che le vedrà urlarsi contro di tutto. La loro amicizia finirà all’improvviso, esattamente come era iniziata.

Anticipazioni Beautiful: Brooke accusa Taylor di aver rotto il loro patto

Ma cosa succederà tra Brooke e Taylor? La Logan, dopo aver salutato Deacon, arriverà alla Forrester Creations, dove sentirà la Hayes dire a Ridge di voler riconquistare il suo posto nella sua vita e nel suo cuore. Questa, per la bionda, sarà la definitiva prova che la mamma di Steffy ha tentato di tenerla a bada e di sistemarla con lo Sharpe, affinché non avesse più alcun ostacolo nel tornare accanto al Forrester. Brooke aspetterà che lo stilista se ne sia andato per presentarsi davanti alla psichiatra e per accusarla di aver giocato sporco. In preda all’ira ma anche con le lacrime agli occhi per la delusione, la donna le rinfaccerà il suo comportamento e dichiarerà di non voler più credere alle sue parole. Taylor, per nulla spaventata da quanto sta accadendo, si affretterà a controbattere e anche lei sarà molto tagliente.

Trame e Anticipazioni Beautiful: L’amicizia tra Brooke e Taylor è al capolinea

Brooke e Taylor saranno una furia. Nessuna permetterà all’altra di avere l’ultima parola e, come ci immaginavamo, ognuna di loro accuserà la sua “amica” di aver sabotato per prima il loro patto. La Hayes dirà alla bionda di non aver potuto sopportare che lei continuasse ad avere un’opinione così ristretta su Thomas e di non aver quindi dimostrato di essere cambiata così come le aveva assicurato mentre la Logan punterà il dito contro la madre di Steffy per aver cercato di riconquistare Ridge alle sue spalle e di aver voluto fare quello che lei non si è mai sognata di fare, nemmeno quelle volte in cui si è trovata da sola con lo stilista. Lo scontro sarà talmente duro da portare le due alle mani.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.