Endless Love Anticipazioni Puntata Pomeridiana e Serale 24 ottobre 2024: Emir incastrato da sua madre Mujgan!

Le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda - prima in daytime e poi in prima serata - il 24 ottobre 2024 su Canale 5 rivelano che Mujgan fa una confessione sconvolgente su Emir a Nihan...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci lasceranno senza parole. Negli episodi in onda il 24 ottobre 2024, prima alle 14:10 e poi alle 21:20, Kemal, grazie alla complicità di Vildan, Zehir e Yasemin, riesce finalmente ad incontrare Nihan. Il giovane si traveste da operatore sanitario ed entra di nascosto nella stanza dell'amata, che riapre gli occhi. La ragazza, con un filo di voce, l'accusa di averle portato via la piccola Deniz e lo manda via. Intanto, Emir comincia ad avere il timore che il Soydere abbia scoperto di essere il padre naturale della bambina leggendo il diario della Sezin; allora, furioso, prende l'oggetto e lo getta via. Dopodiché, viene a sapere che Asu gli ha mentito fornendo un alibi al marito, allora la raggiunge e la minaccia, ma sopraggiunge all'improvviso Kemal. Quest'ultimo lo assale e prova ad ucciderlo soffocandolo. Interviene la mora per dividerli. In un secondo momento, l'imprenditore consente al Soydere d'incontrare in segreto la sua "dolce moglie", affinché possa spiarli attraverso una telecamera nascosta in un peluche. In questo modo, Emir ascolta la loro conversazione. Il protagonista dice a Nihan di essere disposto a far finta di non sapere di essere il vero papà di Deniz, in modo tale che l'acerrimo nemico non dia di matto e provi ad agire contro di loro. Tuttavia, Emir aveva già scoperto tutto in precedenza, e poi sarà Mujgan a rivelarlo alla nuora. Infine, Hakan vede Zeynep, che sta lavorando in una caffetteria, e le offre ospitalità. Lei rifiuta, ma quando viene a sapere che lui è entrato in possesso del bottone rinvenuto nella stanza d'ospedale in cui Ozan è stato ritrovato morto, cambia idea ed accetta...

Endless Love Anticipazioni: Kemal incontra Nihan, ma...

Kemal non sente ragioni, pretende d'incontrare Nihan quanto prima. Ora, grazie all'aiuto di Vildan, Zehir e Yasemin, il giovane, travestito da operatore sanitario, riesce ad entrare di nascosto nella stanza dell'amata, che, proprio in questo momento, riapre gli occhi. Il Soydere è felice di rivederla, ma la Sezin, con un filo di voce, l'accusa di averle portato via la piccola Deniz - che, intanto, si trova al sicuro con Leyla -. Nervosa, la ragazza lo manda via. Intanto, Emir comincia a sospettare che il suo acerrimo nemico abbia scoperto di essere il padre biologico della bambina leggendo il diario segreto di Nihan. Furente, trova l'oggetto in questione per buttarlo.

Endless Love Anticipazioni: Mujgan inchioda Emir!

Emir ha appena fatto una scoperta che lo ha mandato su tutte le furie: quando Asu ha fornito a Kemal un alibi di ferro per la sera prima dell'incidente di Nihan ha mentito. Furioso, l'imprenditore corre dalla sorella e la minaccia a brutto muso. A questo punto sopraggiunge l'ingegnere, che si scaglia contro Emir e prova ad ucciderlo soffocandolo. Asu, però, interviene con una certa prontezza per fermare il Soydere, salvando il fratello. In un secondo momento, Emir, stranamente, consente che Kemal e Nihan s'incontrino in segreto. In realtà, ha in mente di spiarli con una telecamera nascosta in un orso di peluche. Allora, li ascolta mentre conversano, convinti di essere al sicuro da orecchie indiscrete; nel corso di questa chiacchierata privata, lui dice a lei di essere disposto a non rivelare di aver scoperto di essere il padre di Deniz affinché non si abbatta su di loro la furia del figlio di Galip. In verità, Emir sa già tutto, e sarà Mujgan, con poche forze, ad informare di ciò la Sezin...

Zeynep si trasferisce da Hakan, nelle Anticipazioni di Endless Love del 24 ottobre 2024

Hakan sta per incontrare Zeynep, la quale, dopo essere stata cacciata di casa da Huseyin, vive in una stanza d'albergo e lavora in una caffetteria. Il poliziotto la saluta e le dice di volerle aprire le porte di casa sua, offrendole ospitalità; dopotutto, ora c'è posto, visto che suo fratello è partito. In un primo momento, però, Zeynep ringrazia e rifiuta la gentile offerta. Tuttavia, quando scopre che Hakan è entrato in possesso del bottone rinvenuto nella stanza d'ospedale in cui Ozan è stato ritrovato morto, la mora cambia subito idea ed accetta...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.