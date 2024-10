Beautiful Anticipazioni Puntate dal 21 al 26 ottobre 2024: Fine dell'amicizia tra Brooke e Taylor. Si scatena la rissa!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 21 al 26 ottobre 2024. Ecco cosa accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo cosa rivelano le Trame delle puntate di Beautiful in onda su Canale5 dal 21 al 26 ottobre 2024, alle ore 13.45 dal lunedì al sabato. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni settimanali: ecco cosa succederà dal 21 al 26 ottobre 2024

Puntata in onda Lunedì 21 ottobre 2024

Katie e Carter parlano del grande evento che aspettano tutti alla Forrester, ovvero la trasferta a Roma per presentare la Hope for the Future. Hope spera che al viaggio partecipi pure sua madre. La ragazza è convinta che il viaggio in Italia servirà a Brooke e Ridge per riconciliarsi. In effetti il Forrester ha confessato di sentire la mancanza della sua ex moglie anche se vuole rispettare il patto di amicizia tra lei e Taylor. La bionda è però piuttosto infastidita dalla Hayes ed è convinta che il loro rapporto abbia subito uno scossone a causa dei loro figli. Sta cercando però di non pensarci, convinta che le cose possano sistemarsi. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 21 ottobre 2024

Puntata in onda Martedì 22 ottobre 2024

Taylor scopre che Deacon ha invitato a Il Giardino Brooke ed è convinta che lo Sharpe faccia quello che lei gli ha suggerito. Rimasta sola con Ridge ne approfitta per dirgli quanto affetto la leghi ancora a lui, a prescindere dai figli che hanno in comune. Al ristorante, Deacon torna all’attacco con la sua ex. La bionda è stupita dall’atteggiamento del padre di Hope, al quale ha più volte detto che tra loro non potrà esserci mai più niente. La donna si insospettisce e lo Sharpe si lascia scappare che qualcuno gli ha suggerito di farsi avanti. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 22 ottobre 2024

Puntata in onda Mercoledì 23 ottobre 2024

Brooke inizialmente pensa che ad avergli suggerito di farsi di nuovo sotto con lei siano stati o Hope Hollis ma poi capisce che è stata Taylor, affinché la Dottoressa avesse campo libero con Ridge. Infastidita e sentendosi tradita, pensa di chiarire immediatamente con la sua amica. Intanto Hope e RJ parlano dell’amicizia tra la loro madre e quella di Steffy. Il giovane Forrester ne è molto contento, ma teme che le cose non possano funzionare a lungo e che Brooke voglia di nuovo tornare da Ridge. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 23 ottobre 2024

Puntata in onda Giovedì 24 ottobre 2024

Brooke arriva alla Forrester per chiarire con Taylor e sente la donna parlare con Ridge. La Logan rimane sconvolta dalle parole pronunciate dalla sua amica. L’ascolta mentre dice al loro ex marito di essere ancora innamorata di lui, di essere certa che Brooke non cambierà mai e che sia pronta a tornare insieme a lui. La bionda aspetta il momento propizio e quando la Dottoressa rimane da sola, la aggredisce accusandola di aver tradito il loro patto e di averle voltato le spalle. Per la Logan è un brutto colpo. In lacrime le confessa che non avrebbe mai voluto che le cose andassero in questo modo e che stavolta sperava davvero che entrambe potessero essere un buon esempio per i loro figli. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 24 ottobre 2024

Puntata in onda Venerdì 25 ottobre 2024

Taylor non accetta le accuse e insinua che la prima ad aver tradito il loro patto è stata Brooke, con il suo comportamento ostile e sleale nei confronti di Thomas. Per lei è stato questo il segno che lei non fosse in grado di cambiare e che presto avrebbe cercato di tornare da Ridge. A Il Giardino, Deacon è molto amareggiato e crede che la sua azione nei confronti di Brooke abbia sancito definitivamente la fine della loro amicizia. Lo Sharpe confida a Hollis quello che ha fatto, spinto da una Taylor subdola e con un doppio fine in mente. Ridge sta per partire per Roma e racconta a Eric della dichiarazione d’amore della Hayes. Il Forrester senior rimane di sasso e confessa al figlio che immaginava che a farsi avanti per prima con lui, sarebbe stata Brooke. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 25 ottobre 2024

Puntata in onda Sabato 26 ottobre 2024

La lite tra Taylor e Brooke degenera. La psichiatra aggredisce la bionda accusandola di essere una poco di buono e rivangando il suo passato sentimentale non proprio tranquillo. Di contro, la Logan accusa la dottoressa di aver giocato sporco con Deacon e di aver quindi cercato di manipolare Ridge. Le due, furiose, arrivano alle mani e solo l’arrivo del Forrester pone fine a questo quadretto non proprio simpatico.

Brooke accusa ancora Taylor di averla tradita e di aver sempre mirato a riconquistare Ridge e la Hayes stavolta non nega di aver cercato di far tornare Brooke e Deacon insieme ma dice di averlo fatto solo dopo aver saputo che la sua amica aveva già tradito la loro amicizia. Il Forrester rimane sconvolto dall’atteggiamento della madre di Steffy e chiede di poter rimanere da solo con Brooke per parlarle e per rincuorarla. A questo punto la Logan rompe gli indugi e rivela all’ex di amarlo ancora e di volere con lui un futuro. Hope intanto viene a sapere da Deacon del litigio tra sua madre e l’antica rivale ed è delusa dal doppio gioco della psichiatra.

Steffy è molto preoccupata che tra Thomas e Hope succeda qualcosa e che il loro viaggio in Italia acceleri questa situazione. Il fratello cerca di rassicurarla e la conversazione tra i due viene interrotta da Taylor. La Dottoressa arriva furiosa e racconta ai due ragazzi che tra lei e Brooke l’amicizia è appena finita. Rivela anche di essere ancora innamorata di Ridge e di rivolerlo accanto a sé. Intanto, Hope continua a pensare al comportamento della Dottoressa ed è particolarmente colpita dalla fine del rapporto amichevole tra lei e sua madre. La ragazza confida la sua delusione a Thomas ma lui essendo figlio di Taylor non vuole prendere posizione e la invita a concentrarsi solo sulla loro imminente partenza per presentare alla stampa la loro collezione. Il giovane si dice convinto che loro due troveranno la sintonia per far funzionare tutto e che grazie a questo supereranno la diatriba tra le loro madri. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 26 ottobre 2024

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.