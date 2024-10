La Promessa Anticipazioni dal 21 al 27 ottobre 2024: Don Alonso mette Curro in isolamento. Deve proteggerlo a ogni costo!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de La Promessa e vediamo cosa succederà nelle puntate in onda dal 21 al 27 ottobre 2024. Ecco le Trame episodio dopo episodio della Soap in onda su Rete4.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 21 al 27 ottobre 2024

Puntata di Lunedì 21 ottobre 2024

Candela riporta a Simona informazioni su Antonio, suo figlio, e alla fine le confessa la verità su di lui. Salvador e Maria discutono con Pia e Don Romolo sul veto imposto dei marchesi, che impedisce loro di sposarsi. Virtudes cerca di confortare sua madre e le racconta qualcos’altro su suo fratello. Don Alonso e Don Romolo sono convinti che Curro sia stato vittima di un tentato omicidio e continuano la ricerca dell’assassino. Mentre Manuel si classifica come finalista alla coppa Herzog Staackman, il maggiordomo informa tutti che sta per arrivare il conte Ayala. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 21 ottobre 2024

Puntata di Martedì 22 ottobre 2024

Il conte Ayala è un vecchio amico di Cruz e di suo padre. Il nobile è arrivato a La Promessa per fare una breve visita e ha modo sia di conoscere tutti i componenti della famiglia Lujàn che di apprezzare il lavoro di Don Romolo, di cui loda la professionalità. La marchesa è molto contenta di rivederlo mentre Don Alonso non è per niente felice di avere un altro ospite in casa. Il marchese ha altro a cui pensare e vorrebbe al più presto capire cosa sia successo a Curro. Per questo ribadisce alla moglie di dover stare attenti: c’è un assassino a piede libero nella loro tenuta. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 22 ottobre 2024

Puntata di Mercoledì 23 ottobre 2024

Il conte De Ayala si rivela presto un uomo abbietto e retrogrado. Offende Jana quando viene a sapere che lei ha fatto da infermiera a Curro nonostante sia solo una cameriera. Questo atteggiamento finisce per scontrarsi inevitabilmente con Catalina. Curro si rimette in piedi e ricomincia a camminare mentre alla tenuta non si parla d’altro che del matrimonio tra Pelayo e Catalina. Jeronimo ricorda al conte che la sua priorità è quella di concentrarsi sugli affari e gli intima, quindi di non sposarsi. Simona vorrebbe parlare con Antonio ma Virtudes ribadisce alla madre che suo fratello non intende vederla né tantomeno sentir parlare di lei. Intanto è sempre più chiaro che tra Vera e Lope ci sia del tenero. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 23 ottobre 2024

Puntata di Giovedì 24 ottobre 2024

Don Alonso ha paura per la vita di Curro. Il marchese è convinto che il nipote sia stato vittima di un tentato omicidio. Per questo vuole tenerlo al sicuro e chiede ad Abel di fingere che il ragazzo abbia avuto una ricaduta, in modo da isolarlo dal resto dei suoi cari. Il nobile ordina a Jana di prendersi cura del ragazzo mentre chiede a Simona di preparargli lei stessa il cibo. Deve però spiegare anche al baronetto cosa sta succedendo. Gli confessa quindi di volerlo tenere in isolamento per capire cosa sia davvero successo il giorno della caccia e gli promette di scoprire, al più presto, chi abbia voluto ucciderlo. Cruz è furiosa per la decisione del marito ma deve anche occuparsi di Salvador e Maria che si sono impunemente presentati dal consorte, per chiedergli il permesso di sposarsi. La marchesa se la prende con Pia per aver permesso ai due un tale affronto. Virtudes rimprovera Candela per aver parlato a Simona di suo figlio Antonio e per averla costretta a dirgli la verità su suo fratello ma la cuoca la zittisce dicendole che la verità è sempre l’unica via percorribile. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 24 ottobre 2024

Puntata di Venerdì 25 ottobre 2024

Don Alonso non sopporta Ayala, tornato a La Promessa. Il conte ha una parola cattiva per tutti e il marchese gli ricorda che è solo un ospite e in quanto tale deve mantenere un certo contegno. Catalina sorprende Pelayo e Jeronimo a parlare del loro grande giorno. La marchesina chiede spiegazioni al fidanzato ma lui svia la conversazione, dicendole che il suo valletto è solo molto triste per essere stato cacciato dalla tenuta. Più tardi Jeronimo parla con Cavendish e questi gli vieta categoricamente di posticipare la consegna delle armi. Nonostante questo, Pelayo non intende più rinunciare alle sue nozze e obbliga il suo cameriere a dire all’inglese che la consegna si farà solo dopo il suo matrimonio. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 25 ottobre 2024

Puntata di Sabato 26 ottobre 2024

Pia e Don Romulo se la prendono con Salvador e Maria e li sgridano per aver insistito così tanto con i marchesi - ed essersi persino presentati davanti a Don Alonso - per celebrare il loro matrimonio prima di Catalina. Maria allora pensa di parlare direttamente con la marchesina, mettendo però a rischio la sua posizione alla tenuta, già da tempo compromessa. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 26 ottobre 2024

Puntata di Domenica 27 ottobre 2024

Petra e Teresa tornano dal funerale di Feliciano, distrutte e amareggiate. Ognuna di loro reagisce in modo diverso; Teresa cerca l’aiuto e il supporto delle sue amiche mente Petra comincia subito a lavorare e sembra non volerci più pensare. Vera non sa se rivelare a Lope quello che prova per lui. La ragazza chiede consiglio a Candela, che la sprona ad affrontare il ragazzo e dirgli tutta la verità. Convinta a uscire allo scoperto e preso coraggio, la giovane va dal cuoco ma… Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 27 ottobre 2024

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 19.35 e sabato e domenica alle ore 19.40 circa su Rete4.