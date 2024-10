Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 23 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 ottobre 2024.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 ottobre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 23 ottobre 2024 - Brooke sarà in preda all’ira dopo aver capito che a consigliare Deacon a farsi di nuovo sotto con lei, è stata Taylor. La Logan non ci metterà molto a capire che la sua amica ha agito in questo modo per avere campo libero con Ridge e per tornare nelle sue grazie, dopo aver sistemato la sua più grande rivale. Per la bionda arriverà il momento di regolare i conti con la Hayes e di farlo una volta per tutte. Intanto alla Forrester Creations, Hope e RJ discuteranno dell’amicizia inaspettata tra la loro madre e quella di Steffy. Il giovane Forrester dirà alla sorella di non essere per nulla convinto che la cosa possa durare a lungo e che Brooke, prima o poi, vorrà tornare dal suo innamorato. Il ragazzo avrà più che mai ragione! Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 ottobre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 23 ottobre 2024 - Asu sta supplicando Tufan di non dire niente ad Emir perché ha il forte timore che, investigando, lui possa scoprire che era stata lei a far manomettere i freni dell'automobile di Nihan. Intanto, quest'ultima supera l'intervento chirurgico e viene portata in terapia intensiva. Kemal vuole farle visita ad ogni costo, ma, dopo due giorni di attesa vana, tenta di escogitare un piano con l'aiuto di Zehir per riuscirci. Nel mentre, la Sezin viene spostata di reparto, e Vildan decide di dare una mano all'ingegnere per fargli incontrare la figlia... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 ottobre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 23 ottobre 2024 - Zeynep si stava preparando per partire con Baris per Sofia, ma prima è dovuta andare in carcere per far visita a Mehdi e per consegnargli dei soldi. A questo punto, però, l'avvocato entra a conoscenza del segreto della ragazza. Baris non riesce a credere che Zeynep gli abbia tenuto nascosto di aver deciso di assumere la difesa del suo ex marito violento, e che tuttora stia seguendo di nascosto il suo capo. Tra i due scoppia inevitabilmente un'accesa discussione... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 ottobre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 23 ottobre 2024 - il conte De Ayala offenderà Jana e si rivelerà un uomo retrogrado e abbietto. Il conte non riuscirà a capire come mai una semplice cameriera si sia permessa di fare da infermiera a Curro. Il suo atteggiamento finirà per far arrabbiare anche Catalina. Curro riuscirà a rimettersi in piedi ma Don Alonso non vorrà che il ragazzo corra altri pericoli e correrà a informarlo della sua decisione di tenerlo in isolamento. Alla tenuta non si farà altro che parlare del matrimonio tra Pelayo e Catalina, ma il conte si troverà a dover gestire un’altra volta Jeronimo, che si rivolgerà a lui per ricordargli che la sua priorità sono gli affari con mister Cavendish e quindi dovrebbe occuparsi prima di quelli che delle sue nozze con la marchesina. Simona vorrebbe parlare con Antonio ma Virtudes ribadirà alla madre che suo fratello non intende vederla né sentirla mentre tra Vera e Lope sarà più che mai chiaro che ci sia del tenero... Qui la trama completa de La Promessa.

