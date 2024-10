La Promessa Anticipazioni 23 ottobre 2024: Ayala offende Jana e scatena l'ira di Catalina!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda su Rete 4 alle ore 19:35, il 23 ottobre 2024, il conte De Ayala offenderà Jana e si rivelerà un uomo retrogrado e abbietto. Il conte non riuscirà a capire come mai una semplice cameriera si sia permessa di fare da infermiera a Curro. Il suo atteggiamento finirà per far arrabbiare anche Catalina. Curro riuscirà a rimettersi in piedi ma Don Alonso non vorrà che il ragazzo corra altri pericoli e correrà a informarlo della sua decisione di tenerlo in isolamento. Alla tenuta non si farà altro che parlare del matrimonio tra Pelayo e Catalina, ma il conte si troverà a dover gestire un’altra volta Jeronimo, che si rivolgerà a lui per ricordargli che la sua priorità sono gli affari con mister Cavendish e quindi dovrebbe occuparsi prima di quelli che delle sue nozze con la marchesina. Simona vorrebbe parlare con Antonio ma Virtudes ribadirà alla madre che suo fratello non intende vederla né sentirla mentre tra Vera e Lope sarà più che mai chiaro che ci sia del tenero.

La Promessa Anticipazioni: il Conte De Ayala offende Jana

Alla tenuta è arrivato il conte De Ayala, un vecchio amico di Cruz e di suo padre, che ha voluto fare una visita di cortesia alla marchesa. Don Alonso non è stato per nulla contento dell’arrivo del nobile. Avrebbe infatti preferito non avere altri ospiti, soprattutto come lui, fino a quando non avrà stanato chi ha cercato di uccidere Curro. Il marchese non vedrà di buon occhio il nuovo "inquilino" soprattutto perché questi si rivelerà essere un uomo abbietto e retrogrado. Lo dimostrerà offendendo Jana quando scoprirà che la ragazza, una semplice cameriera, si è permessa di fare da infermiera al baronetto. L’uomo non capirà come sia stata possibile una simile cosa e ovviamente questo atteggiamento finirà per far scattare in piedi Catalina, da sempre protettrice dei diritti delle donne.

Anticipazioni la promessa: pela eo di nuovo nei guai con Geronimo

Alla tenuta non si fa altro che parlare dell’incidente di Curro e Feliciano ma anche del matrimonio tra Pelayo e Catalina. I due sono prossimi alle nozze ma il conte dovrà vedersela ancora una volta con il suo ex valletto. Jeronimo si presenterà da lui per ricordargli che la sua priorità non è certo il rapporto amoroso con la marchesina, ma sono gli affari con mister Cavendish. Pelayo cercherà di tenere a bada il suo domestico e gli dirà di non avere intenzione di occuparsi di questioni che non riguardino le sue nozze con la sua amata.

Trame e Anticipazioni La promessa: tra Lope e Vera c’è del tenero

Simona cercherà di parlare con Antonio e tenterà di far pace con lui. Sua figlia Virtudes le ribadirà che il fratello non intende vederla né tantomeno parlarle. La cuoca ci rimarrà molto male. Curro si rimetterà in piedi ma Don Alonso farà in modo che il ragazzo non esca dalla sua stanza e sarà pronto a rivelargli di volerlo tenere sotto stretta osservazione dopo quanto successo. Tra Lope e Vera sarà sempre più chiaro che ci sia del tenero. I due riusciranno a dichiararsi amore l’uno per l’altra oppure finirà che per paura di sbagliare si terranno tutto dentro?

