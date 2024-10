Endless Love Anticipazioni 23 ottobre 2024: Asu, terrorizzata, supplica Tufan. Ecco perché...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 23 ottobre 2024 su Canale 5: Asu, temendo il peggio, ha una richiesta da fare a Tufan...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 23 ottobre 2024, alle 14:10, Asu sta supplicando Tufan di non dire niente ad Emir perché ha il forte timore che, investigando, lui possa scoprire che era stata lei a far manomettere i freni dell'automobile di Nihan. Intanto, quest'ultima supera l'intervento chirurgico e viene portata in terapia intensiva. Kemal vuole farle visita ad ogni costo, ma, dopo due giorni di attesa vana, tenta di escogitare un piano con l'aiuto di Zehir per riuscirci. Nel mentre, la Sezin viene spostata di reparto, e Vildan decide di dare una mano all'ingegnere per fargli incontrare la figlia...

Endless Love Anticipazioni: Tufan stana Asu...

Tufan si è messo ad indagare sull'incidente che ha avuto Nihan per conto di Emir e, nel corso delle sue indagini, ha fatto una scoperta a dir poco interessante: Asu ha rifilato una bugia bella e buona a suo fratello. Infatti, non è vero che Kemal non poteva essere insieme alla pittrice la sera prima dell'accaduto perché, invece, era con lei. In realtà, in quell'occasione, Asu era uscita per andare a cercare il marito, e lo aveva poi trovato, sorprendendolo proprio in compagnia della Sezin...

Endless Love Anticipazioni: Asu supplica Tufan!

Asu teme il peggio. La mora ha il forte timore che Tufan informi Emir di ciò che ha scoperto, ossia che gli ha mentito, così lo prega di non dirgli niente. In particolar modo, Asu vorrebbe che il biondo smettesse d'investigare, perché, scavando più a fondo, potrebbe venire a galla che è stata proprio lei ad ordinare ad uno dei suoi tirapiedi di manomettere i freni dell'automobile di Nihan, provocando l'incidente...

Vildan vuole aiutare Kemal, nelle Anticipazioni di Endless Love del 23 ottobre 2024

Nihan, finalmente, supera il delicato intervento chirurgico, anche e soprattutto grazie a Zeynep, la quale, avendo il suo stesso gruppo sanguigno, ha donato il suo sangue. Kemal tira un sospiro di sollievo, e si dice impaziente di andare a trovarla. Tuttavia, trascorrono due giorni, e l'ingegnere continua ad attendere vanamente. Allora, il Soydere si rende conto di doversi incontrare qualcosa al più presto, se vuole vedere l'amata. Con l'aiuto di Zehir, il protagonista escogita un piano. Nel mentre, la Sezin viene trasportata in un altro reparto, e Vildan prende un'importante decisione: aiuterà Kemal ad incontrare la figlia...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.