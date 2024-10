Beautiful, Anticipazioni Puntata del 23 ottobre 2024: Brooke furiosa contro Taylor. È tempo della resa dei conti!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful in onda il 23 ottobre 2024 su Canale5. Nella puntata della Soap, Brooke scoprirà che è stata Taylor a spronare Deacon a tornare alla carica con lei e, furiosa, penserà di regolare i conti con la Hayes una volta per tutte.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che la puntata in onda il 23 ottobre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, sarà piena di tensione. Nell’episodio della Soap vedremo Brooke in preda all’ira dopo aver capito che a consigliare Deacon a farsi di nuovo sotto con lei, è stata Taylor. La Logan non ci metterà molto a capire che la sua amica ha agito in questo modo per avere campo libero con Ridge e per tornare nelle sue grazie, dopo aver sistemato la sua più grande rivale. Per la bionda arriverà il momento di regolare i conti con la Hayes e di farlo una volta per tutte. Intanto alla Forrester Creations, Hope e RJ discuteranno dell’amicizia inaspettata tra la loro madre e quella di Steffy. Il giovane Forrester dirà alla sorella di non essere per nulla convinto che la cosa possa durare a lungo e che Brooke, prima o poi, vorrà tornare dal suo innamorato. Il ragazzo avrà più che mai ragione!

Beautiful Anticipazioni: Brooke scopre che Taylor ha consigliato Deacon

Brooke è ancora a Il Giardino, sconvolta per quello che è appena successo. Deacon è tornato alla carica con lei nonostante gli avesse più volte detto di non poter in nessuno modo ricambiare i suoi sentimenti e di non voler tornare al suo fianco. La bionda è rimasta perplessa da questo strano atteggiamento dello Sharpe, che aveva manifestato più volte le sue intenzioni di recuperare terreno con la madre di sua figlia ma non aveva mai davvero così tanto calcato la mano. Preso in castagna e messo con le spalle al muro dall’ex, il barista ha confessato di essere stato spinto da Taylor, convinta che tra loro due potesse esserci ancora speranza. Le parole dell’uomo la lasceranno completamente senza parole e noi con lei.

Anticipazioni Beautiful: Brooke pronta alla resa dei conti con Taylor

Brooke sarà sconvolta dal sapere che a consigliare Deacon a farsi di nuovo sotto con lei sia stata la Hayes e non ci metterà molto a capire che la dottoressa ha cercato di liberarsi della sua rivale, per avere campo libero con il Forrester. Questo dettaglio la farà infuriare come non mai e se sapesse che nel mentre Taylor è partita all’attacco ed è tornata a corteggiare Ridge, sicuramente sarebbe corsa alla Forrester Creations, ben prima di quando lo farà. Si perché, ve lo anticipiamo, penserà di chiarire una volta per tutte le cose con la sua sedicente amica e vi riveliamo che il loro confronto oltre a essere durissimo, finirà per metterle definitivamente di nuovo una contro l’altra.

Trame e Anticipazioni Beautiful: RJ in ansia per sua madre

La resa dei conti tra Brooke e Taylor sta per arrivare e per RJ arriverà la conferma di quello che ha sempre creduto e noi con lui. Il ragazzo è sempre stato convinto che l’amicizia tra sua madre e la mamma di Steffy non potesse durare al lungo. Per quanto fosse bella e per quanto abbia riportato la pace in famiglia, è chiaro che una delle due donne si sarebbe ritrovata, prima o poi, a voler riconquistare Ridge. Per il giovane influencer la prima persona a rivolere suo padre sarebbe stata proprio la sua adorata mammina. Il ragazzo si confronterà con Hope, a cui confesserà le sue preoccupazioni, senza sapere che quanto sta dicendo si sta realizzando a pochi passi di distanza.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.