My Home My Destiny 2 Anticipazioni 22 ottobre 2024: Zeynep riuscirà a partire con Baris?

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny ci lasceranno di stucco. Nell'episodio in onda il 22 ottobre 2024, Zeynep è pronta a partire per Sofia con Baris, ma prima va a trovare Mehdi in carcere, ovviamente senza dire niente all'avvocato. Una volta soli, la giovane consegna all'ex marito il denaro ottenuto dalla vendita del pulmino di Nuh...

My Home My Destiny Anticipazioni: Baris sempre più innamorato...

Procede a gonfie vele la relazione tra Baris e Zeynep. L'avvocato si sta sbilanciando sempre di più nei confronti della sua dipendente, evidentemente sempre più coinvolto sentimentalmente. Infatti, a Baris non importa che la loro frequentazione diventi di pubblico dominio, così come non gli importa che Ozlem non tenga in buona considerazione Zeynep: l'unica cosa che gli importa è portare avanti la sua storia con la giovane...

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep vuole salvare Mehdi!

Zeynep è felice di vedere quanto Baris la rispetti e le voglia bene, dato che lei lo corrisponde a pieno. Tuttavia, purtroppo, neanche stavolta Zeynep può godersi in pace questo momento di serenità. Infatti, la mora è presa tanto dal suo amato capo quanto dal caso di Mehdi: è pronta a tutto pur di riuscire a far scagionare l'ex marito, che è stato incastrato e quindi è innocente...

Zeynep tra due fuochi, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 22 ottobre 2024

Zeynep si trova tra due fuochi. Se da un lato c'è il sentimento amoroso che ha cominciato a provare per Baris, dall'altro c'è quello d'affetto che continua a provare nei confronti di Mehdi, che, quindi, non si sente di abbandonare al suo infausto destino. Pertanto, mentre si sta preparando a partire con il rosso per Sofia, la ragazza si dirige in prigione per andare a trovare il meccanico, perché ha qualcosa sa consegnargli, ossia il denaro ricavato dalla vendita del pulmino di Nuh...

