Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 2 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 ottobre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 2 ottobre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della romantica Soap Turca, in seguito, alle 16.40, seguiremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 ottobre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 2 ottobre 2024 - Steffy deciderà di fidarsi di Hope nonostante i suoi dubbi. La Forrester non smetterà di tenere d’occhio la sorellastra ma smetterà di braccarla, almeno per ora. Intanto Carter si complimenterà con Thomas per il grande risultato portato a casa e il Forrester si renderà conto di non riuscire a togliersi dalla mente i momenti vissuti, da solo, con la sua collega. Sheila avrà un nuovo incontro con Mike in prigione ma ne sarà delusa. La rossa vorrebbe vedere Finn, a cui ha chiesto un colloquio con la scusa che il ragazzo è il medico che le ha salvato al vita... Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 30 settembre al 5 ottobre 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 ottobre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 2 ottobre 2024 - Ayhan e Leyla si stavano dirigendo a Zonguldak; qui, infatti, c'è l'ospedale in cui Mujgan Kozcuoglu, dovrebbe aver dato alla luce la sua figlia segreta. Tuttavia, mentre erano in viaggio, i due hanno incontrato un ostacolo, ossia un problema con la loro automobile che li ha costretti a rallentare. Ora, però, Ayhan e Leyla giungono finalmente a destinazione. In ospedale, mentendo, la coppia riesce ad accedere all'archivio, però non a quello digitalizzato: per trovare il certificato di nascita di Asu, devono dedicarsi ad una lunga e tediosa ricerca manuale... Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 30 settembre al 5 ottobre 2024.

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 ottobre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 2 ottobre 2024 - Mehdi è costretto a restare dietro le sbarre, ingiustamente accusato di aver aggredito ed accoltellato un altro detenuto, Bekir. Il fratello della defunta Mujgan e Cemile è nervoso come non mai, conscio di essere stato incastrato. La tensione in carcere è alle stelle, e Mehdi deve persino affrontare la sfiducia di Cenzig, amico del padre scomparso, e degli altri compagni di cella. Un chiarimento con quest'ultimo, tuttavia, aiuta a calmare le acque. Intanto, Zeynep continua a lavorare in gran segreto per preparare la sua difesa in tribunale... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny 2 dal 1° al 4 ottobre 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 ottobre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 2 ottobre 2024 - Lope proporrà a Simona di lasciare che Vera l’aiuti in cucina. La cuoca non vorrà in nessuno modo che la nuova arrivata le dia una mano, nemmeno provvisoriamente, in attesa del ritorno di Candela. Don Alonso seguirà il consiglio di Curro e otterrà l’approvazione della Casa Reale per far progredire il business delle marmellate e permettere a Catalina e Pelayo di proseguire gli affari con Cavendish. Cruz e Don Lorenzo discuteranno per via della tensione che li accompagnerà durante la preparazione del piano per liberarsi di Curro... Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 30 settembre al 6 ottobre 2024 .