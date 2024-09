My Home My Destiny 2 Anticipazioni Puntate dal 1° al 4 ottobre 2024: Zeynep è l'avvocato di Mehdi, ma Baris non lo sa!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate della seconda stagione di My Home My Destiny in onda dal 1° al 4 ottobre 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della seconda stagione soap opera turca My Home My Destiny, in onda dal 1° al 4 ottobre 2024 su Canale 5, dal martedì al venerdì a partire dalle 16.40. Attenzione: eccezionalmente, My Home My Destiny non andrà in onda lunedì 30 settembre. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda martedì 1° ottobre 2024

Huseyin decide di rinunciare alla difesa di Mehdi, e, senza informare né Baris né le due madri, Zeynep decide di cambiare i suoi piani e si prepara a presentarsi in tribunale come avvocato dell'ex marito. Poi, la giovane mette al corrente della scelta fatta Emine e Savas, chiedendo ad entrambi di mantenere il segreto e a quest'ultimo di assisterla nel caso.

Puntata in onda mercoledì 2 ottobre 2024

Mehdi si è visto costretto a restare dietro le sbarre, dato che è stato - ingiustamente - accusato di aver aggredito ed accoltellato un altro detenuto, Bekir, poco prima del suo rilascio. La tensione in carcere è alle stelle, ed il meccanico deve persino affrontare la sfiducia di Cenzig, amico del padre defunto, e degli altri compagni di cella. Un chiarimento con quest'ultimo, però, aiuta a calmare le acque.

Puntata in onda giovedì 3 ottobre 2024

Zeynep, Cemile, Nuh e Benal stanno lavorando in gran segreto per preparare le difesa di Mehdi; inoltre, mentre Baris viene tenuto all'oscuro, Savas dà loro una mano. Tuttavia, il capo sospetta qualcosa, anche se non riesce a trovare alcuna prova del coinvolgimento della sua dipendente.

Puntata in onda venerdì 4 ottobre 2024

Baris chiede a Zeynep di dare una mano a sua sorella Ozlem, appena arrivata in città, a cercare una casa. Inoltre, l'avvocato intensifica la sua corte verso l'amata; alla fine, Zeynep si lascia andare, e quindi si fa avvicinare di più.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45.