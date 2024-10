My Home My Destiny 2 Anticipazioni 2 ottobre 2024: Per Mehdi si mette male in carcere!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 2 ottobre 2024 su Canale 5 rivelano che Mehdi, ancora dietro le sbarre, è in grande difficoltà...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny ci lasceranno senza parole. Nell'episodio in onda il 2 ottobre 2024, Mehdi si è visto costretto a restare dietro le sbarre, dato che è stato - ingiustamente - accusato di aver aggredito ed accoltellato un altro detenuto, Bekir, poco prima del suo rilascio. La tensione in carcere è alle stelle, ed il meccanico deve persino affrontare la sfiducia di Cenzig, amico del padre defunto, e degli altri compagni di cella. Un chiarimento con quest'ultimo, però, aiuta a calmare le acque...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi resta in carcere!

Mehdi era pronto ad uscire di prigione, ed era tanto impaziente di tornare in libertà quanto di riabbracciare la sua famiglia. Infatti, dato che il meccanico è stato accoltellato ed è stato ad un passo dalla morte, Zeynep, impietosita, ha preso una decisione importante: come le aveva già chiesto Cemile, ha scelto di ritirare la denuncia contro Mehdi, affinché quest'ultimo potesse essere scagionato. Purtroppo, però, le cose sono andate storte...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi incastrato!

Cemile, Nuh, Kibrit, Benal e la piccola Mujgan erano in trepidante attesa: non vedevano l'ora di rivedere Mehdi fuori dal carcere. Tuttavia, sono rimasti tutti delusi, poiché ben presto hanno scoperto che il loro caro non sarebbe uscito di prigione. Mehdi si stava lavando le mani in bagno quando Bekir è entrato e lo ha minacciato con un coltello; allora l'uomo l'ha disarmato ed è andato via. Poco dopo, però, è arrivato Ercan, che ha pugnalato a morte il detenuto ed ha addossato tutta la colpa su Mehdi...

Mehdi in difficoltà, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 2 ottobre 2024

Mehdi è costretto a restare dietro le sbarre, ingiustamente accusato di aver aggredito ed accoltellato un altro detenuto, Bekir. Il fratello della defunta Mujgan e Cemile è nervoso come non mai, conscio di essere stato incastrato. La tensione in carcere è alle stelle, e Mehdi deve persino affrontare la sfiducia di Cenzig, amico del padre scomparso, e degli altri compagni di cella. Un chiarimento con quest'ultimo, tuttavia, aiuta a calmare le acque. Intanto, Zeynep continua a lavorare in gran segreto per preparare la sua difesa in tribunale...

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.40.