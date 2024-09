La Promessa Anticipazioni dal 30 settembre al 6 ottobre 2024: Catalina combatte per riavere Maria ma Cruz ha altri piani!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de La Promessa e vediamo cosa succederà nelle puntate in onda dal 30 settembre al 6 ottobre 2024. Ecco le Trame episodio dopo episodio. Attenzione: la Soap cambia orario e canale.

Puntata di Lunedì 30 settembre 2024

Catalina e Pelayo tornano a parlare della scelta della marchesina di non sposare il conte, nonostante lui le ripeta di essere innamorato di lei. Jeronimo si scusa con Don Lorenzo per il furto e Pelayo promette di punire il suo valletto. Teresa e Feliciano sono felici per il loro matrimonio per Simona non riesce a capacitarsi che Candela presto lascerà la tenuta. Cruz è molto irritata e turbata dalla partenza di Leonor, che non l'ha voluta salutare. La marchesa cerca però di non farsi distrarre da questo pensiero e torna a organizzare la battuta di caccia durante la quale ucciderà Curro.

Puntata di Martedì 1° ottobre 2024

Feliciano impedisce che Salvador compia una sciocchezza e che la lite tra lui e Jeronimo degeneri. Maria Fernandez intanto è ancora all'oscuro che il vero colpevole del furto sia stato svelato e che la marchesa, nonostante questo, si opponga al suo ritorno. Jana riceve un regalo anonimo e Abel dice di essere stato lui a mandarglielo ma poi lascia intendere che possa essere stato Manuel, desideroso di ricucire il rapporto con lei.

Puntata di Mercoledì 2 ottobre 2024

Don Alonso segue il consiglio di Curro e ottiene sia l'approvazione della Casa Reale per il business delle marmellate di Catalina e Pelayo sia la possibilità di proseguire gli affari con Mister Cavendish. Catalina cerca di recuperare con Pelayo ma capisce che il conte è troppo arrabbiato con lei per il suo rifiuto. Simona è molto triste per la partenza di Candela ma rifiuta l'aiuto di Vera, come suggerito da Lope. Cruz e Don Lorenzo hanno una dura discussione per via della caccia in onore di Curro, durante la quale vogliono uccidere il nuovo barone.

Puntata di Giovedì 3 ottobre 2024

Il personale è indignato dal fatto che Jeronimo è libero di passeggiare per i corridoi della tenuta mentre Maria Fernandez è costretta a stare lontana da La Promessa, accusata ingiustamente di furto. Manuel, Catalina e Martina arrivano a supplicare Cruz di annullare la sua decisione ma la marchesa non vuole tornare indietro sui suoi passi. Simona confida a Lope il suo timore ovvero che Candela non sia partita per Andujar ma sia andata nelle Asturie con Carlos e che non farà più ritorno. I marchesi dicono sì alle nozze tra Feliciano e Teresa ma il ragazzo, nonostante la felicità del momento, si cruccia ancora perché la madre non ha ancora rivelato alla marchesa la verità sulla sua nascita. Jana dice a Manuel di non aver apprezzato il suo regalo e di ritenerlo inappropriato perché tra loro è finita. Vera riesce a guadagnarsi l'affetto dei suoi colleghi comprando i regali per tutti mentre Don Lorenzo discute con Margarita e i due si accordano per capire quale sia il vero legame tra Jeronimo e Pelayo.

Puntata di Venerdì 4 ottobre 2024

Manuel si arrabbia con Abel per via del comportamento del dottore nei confronti del padre mentre Simona accetta Vera in cucina e sempre riprendersi dalla partenza di Candela. Salvador è molto in ansia per Maria e spera che Catalina convinca la marchesa a far tornare la cameriera alla tenuta. Eusebio torna a pungolare il figlio ma lui lo allontana. Curro si esercita con il tiro in compagnia di Manuel.

Puntata di Sabato 5 ottobre 2024

Catalina rivela a tutti che né lei né Martina né Manuel sono riusciti a convincere Cruz a reintegrare Maria. Jeronimo tiene d'occhio le mosse di Pelayo e Catalina, che intanto si sono dichiarati di amarsi. Don Lorenzo costringe il conte ad allontanare Jeronimo dalla tenuta e a riconsegnare le chiavi del magazzino a Don Romulo, che le assegna a Feliciano.

Puntata di Sabato 6 ottobre 2024

Simona ha accettato l'aiuto di Vera ma si sente comunque sola. Le manca Candela e vorrebbe che tornasse il prima possibile. Manuel spinge Jana a tenere il suo regalo, un fermaglio, mentre Petra regala a Teresa una mantella di pregio, dono della marchesa e le promette di realizzarle l'abito da sposa. Curro corre in salotto e urla di aver bisogno di un medico. Cosa sarà successo?

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 19.35 circa su Rete4.