Endless Love Anticipazioni 2 ottobre 2024: Emir fa innervosire Hakan. Ecco come...

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 2 ottobre 2024 su Canale 5: Emir fa una proposta a Safak che fa indispettire Hakan

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 2 ottobre 2024, alle 14:10, Emir sta informando Safak di volerlo mandare a studiare in Inghilterra, decisione che Hakan non gradirà per niente. Intanto, Ayhan e Leyla giungono finalmente all'ospedale di Zonguldak, e, mentendo, ottengono l'accesso all'archivio non digitalizzato; dunque, si devono dedicare ad una lunga e noiosa ricerca manuale...

Endless Love Anticipazioni: Hakan nervoso per colpa di Emir...

Per tenere Hakan in pugno, Emir ha deciso di sostenere le ingenti spese del ricovero ospedaliero di suo fratello, Safak. Inoltre, l'imprenditore ha persino offerto un lavoro a quest'ultimo, assumendolo come autista personale di Nihan. In questo modo, tra l'altro, sarebbe stato in grado di monitorare ogni spostamento della sua "dolce moglie". Ora, Emir sta per fare una proposta a Safak che farà storcere il naso al commissario: lo informerà di essere intenzionato a mandarlo a studiare in Inghilterra. Hakan, però, non sembrerà molto d'accordo...

Endless Love Anticipazioni: Kemal manda Ayhan e Leyla in missione!

Kemal ha un forte sospetto, ed ha un urgente bisogno di scoprire se ci abbia visto lungo oppure se abbia preso un abbaglio. Dopo aver notato un dettaglio interessante, il giovane ha cominciato a pensare che, forse, Asu non fosse chi diceva di essere, e che invece fosse la sorella segreta di Emir. Allora, il Soydere ha mandato Ayhan e Leyla "in missione" per conto suo...

Ayhan e Leyla ci sono quasi, nelle Anticipazioni di Endless Love del 2 ottobre 2024

Ayhan e Leyla si stavano dirigendo a Zonguldak; qui, infatti, c'è l'ospedale in cui Mujgan Kozcuoglu, dovrebbe aver dato alla luce la sua figlia segreta. Tuttavia, mentre erano in viaggio, i due hanno incontrato un ostacolo, ossia un problema con la loro automobile che li ha costretti a rallentare. Ora, però, Ayhan e Leyla giungono finalmente a destinazione. In ospedale, mentendo, la coppia riesce ad accedere all'archivio, però non a quello digitalizzato: per trovare il certificato di nascita di Asu, devono dedicarsi ad una lunga e tediosa ricerca manuale...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il venerdì anche alle 21:20.