Beautiful Anticipazioni Puntate dal 30 settembre al 5 ottobre 2024: Hope torna a casa da Liam ma Thomas è il suo chiodo fisso

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 30 settembre al 5 ottobre 2024.

Vediamo cosa rivelano le Trame delle puntate di Beautiful in onda su Canale5 dal 30 settembre al 5 ottobre 2024, alle ore 13.45 dal lunedì al sabato. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni settimanali: ecco cosa succederà dal 30 settembre al 5 ottobre 2024

Puntata in onda Lunedì 30 settembre 2024

Steffy sceglie di non allarmare Liam e di non dirgli di aver capito che Hope prova attrazione per Thomas e che potrebbe essere lei a fare un passo falso, mettendo a rischio il suo matrimonio e i progressi di suo fratello. Intanto Hope, a San Francisco, è molto nervosa e teme che la situazione che si è creata con il Forrester possa creare tensioni con il marito. Mentre è assorta nei suoi pensieri, il pilota del jet informa lei e il suo collega che l’aereo è stato riparato e che sono pronti a partire. Durante il viaggio di ritorno i sentimenti della figlia di Brooke sembrano avere il sopravvento e questo per via di un innocente massaggio sulle spalle. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 30 settembre 2024

Puntata in onda Martedì 1° ottobre 2024

Hope è finalmente tornata a casa e trova una romantica cena preparata da Liam. I due passano una bella serata insieme ma la Logan non riesce a togliersi dalla mente Thomas e la sua attrazione per lui. La ragazza è combattuta tra la sua famiglia e il Forrester, a cui si è legata in un modo che non avrebbe mai immaginato. Steffy intanto rivela a Finn i suoi dubbi e gli confessa di essere turbata dall’atteggiamento della sua sorellastra. La Forrester racconta al marito di aver affrontato Hope faccia a faccia e di aver ricevuto da lei delle rassicurazioni, che non l’hanno però convinta. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 1° ottobre 2024.

Puntata in onda Mercoledì 2 ottobre 2024

Steffy ha deciso di fidarsi di Hope e di credere alle sue rassicurazioni ma la tiene comunque d’occhio e minaccia di annientare chiunque rischi di far ricadere il fratello in vecchie e malsane abitudini. Thomas torna alla Forrester e Carter si complimenta con lui per il successo ottenuto a San Francisco. Il ragazzo lo ringrazia e si ritrova a pensare alla sua collega. Sheila, in carcere, incontra di nuovo Mike, che può vederla grazie ad alcuni contatti che ha in prigione. La Carter è molto delusa di vedere il suo amico, avrebbe infatti preferito ricevere la visita di Finn, che ha contattato con la scusa di una visita medica. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 2 ottobre 2024

Puntata in onda Giovedì 3 ottobre 2024

Finn rivela a Steffy di aver deciso di andare a visitare Sheila, acconsentendo alla sua richiesta ma anche per chiarire con lei una volta per tutte. La Forrester è molto in ansia per questa decisione e sprona il marito a non abbassare la guardia con la rossa. Alla Forrester, RJ rivela a Eric di pensare che sua madre non possa essere felice senza Ridge di dubitare che la sua amicizia con Taylor duri. L’accordo siglato con la Hayes, per il giovane Forrester, non è vantaggioso per sua madre. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 3 ottobre 2024

Puntata in onda Venerdì 4 ottobre 2024

RJ confida i suoi timori anche a Steffy, che però preferisce tenersi in disparte ed essere neutrale, per evitare problemi in famiglia. A Il Giardino, Brooke e Taylor pranzano insieme e scambiano alcune battute con Deacon. Piu tardi la Hayes, rimasta da sola con lo Sharpe, confida all’ex barista di essere convinta che lui e Brooke possano avere un futuro insieme. In carcere, Sheila rimane stupita dalla visita di Finn mentre Steffy convince RJ a parlare apertamente con sua madre dei suoi dubbi. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 4 ottobre 2024

Puntata in onda Sabato 5 ottobre 2024

Pungolata da RJ, Brooke ammette che Ridge avrà sempre un posto d’onore nel suo cuore ma gli confessa di voler mantenere il suo patto con Taylor e di avere fiducia nella sua nuova amica. La Logan rivela di sentirsi in pace con se stessa e molto più serena ma soprattutto di sperare che questa nuova amicizia porti finalmente la pace che la loro famiglia cerca da tanto tempo. A Il Giardino, Taylor continua a spingere Deacon a riprovarci con la Logan, convinta che i due abbiano un radioso futuro insieme. Lo Sharpe comincia a pensare che la donna abbia un doppio fine e la madre di Steffy deve prontamente smentire di agire solo per avere campo libero con Ridge. La dottoressa ammette però di essere ancora innamorata di Ridge. Deacon confessa di aver ancora speranza di poter ritornare nelle grazie della madre di sua figlia.

Finn è in carcere da Sheila e la saluta ribadendole che mai e poi mai tra loro ci sarà un rapporto madre-figlio. Il ragazzo le confessa che non potrà mai perdonarla per quello che ha fatto. Wyatt torna a rassicurare Liam che le cose tra Hope e Thomas non diventeranno problematiche e invita il fratello a non lasciarsi ossessionare dal Forrester. Liam però teme che sua moglie si faccia abbindolare dal figlio di Ridge, come purtroppo già successo in passato. Decide quindi di avere un confronto faccia a faccia con lo stilista.

Thomas e Hope sono alla Forrester e stanno apportando le ultime modifiche a un abito. I due ragazzi sono più che mai collaborativi e hanno riscoperto un grande affetto l’uno per l’altra. La modella si accorge di questo clima sereno e si complimenta con loro per la grande sintonia che emanano. I giovani sono molto contenti e Brooke li sente lodarsi l'uno con l’altra prima di entrare nel loro ufficio. Hope rimane sola con sua madre e lei le confessa di essere in ansia per come si stanno mettendo le cose con il Forrester. La Logan senior teme che il rapporto tra la figlia e il rampollo di Ridge, stia diventando troppo intimo. Liam si avvicina a Thomas e dopo essersi complimentato con lui per il successo della collezione e aver ricevuto da lui altre rassicurazioni, lo avverte che mai e poi mai abbasserà la guardia. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 5 ottobre 2024

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.