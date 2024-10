Beautiful, Anticipazioni Puntata del 2 ottobre 2024: Steffy decide di fidarsi di Hope ma la terrà d'occhio!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda il 2 ottobre 2024 su Canale5 vedremo che Steffy deciderà di fidarsi di Hope ma di tenerla comunque d'occhio. La Logan non dovrà fare passi falsi! Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap.

Nella puntata di Beautiful in onda il 2 ottobre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Steffy deciderà di fidarsi di Hope nonostante i suoi dubbi. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Forrester non smetterà di tenere d’occhio la sorellastra ma smetterà di braccarla, almeno per ora. Intanto Carter si complimenterà con Thomas per il grande risultato portato a casa e il Forrester si renderà conto di non riuscire a togliersi dalla mente i momenti vissuti, da solo, con la sua collega. Sheila avrà un nuovo incontro con Mike in prigione ma ne sarà delusa. La rossa vorrebbe vedere Finn, a cui ha chiesto un colloquio con la scusa che il ragazzo è il medico che le ha salvato al vita.

Beautiful Anticipazioni: Hope torna a casa ma…

Sogni erotici in volo hanno accompagnato Hope. La ragazza è tornata a casa ed è finalmente felice di riabbracciare suo marito ma soprattutto è certa che ora che è con il suo amato Liam, smetterà di pensare a Thomas. La Logan si accorgerà ben presto che così non sarà e che nonostante i romantici gesti che il suo consorte le rivolgerà, le cose tra loro non saranno più le stesse. Possibile che Steffy abbia ragione e che lei abbia davvero perso la testa per il Forrester? I nodi verranno presto tutti al pettine ma per ora la designer si limiterà a fingere di non provare alcun tipo di sentimento strano e inopportuno per il giovane rampollo di Ridge.

Anticipazioni Beautiful: Steffy decide di fidarsi di Hope

Steffy ha rivelato a Finn i suoi dubbi su Hope ma dopo averne parlato con suo marito ed essersi sfogata con lui, comincerà a pensare che sia arrivato il momento di sotterrare l’ascia di guerra e di fidarsi della sua sorellastra. Questo non vorrà ovviamente dire che non la terrà d’occhio ma significherà che smetterà di tartassarla, almeno sino a quando lei si terrà lontana dai pericoli per lei, Thomas e Liam. Intanto il Forrester riceverà i complimenti da Carter per l’ottimo lavoro fatto a San Francisco. Il ragazzo si troverà a pensare e ripensare ai momenti passati con la sua collega, da solo, e questo lo renderà piuttosto nervoso.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila vuole rivedere Finn

Sheila è in prigione e non riesce a capacitarsi di non essere ancora riuscita a trovare una via di fuga. La Carter sarà molto nervosa e sfogherà la sua frustrazione su Mike che, grazie ad alcune sue conoscenze, è riuscito a incontrare la rossa. La donna gli dirà di non essere poi così contenta di vederlo e di voler invece vedere Finn, a cui ha chiesto un colloquio con la scusa che lui è il suo medico curante, colui che le ha salvato la vita. Ma il dottore non sembrerà voler accettare nessun faccia a faccia con la madre naturale, almeno per ora. Vi anticipiamo che le cose cambieranno!

