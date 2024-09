Endless Love Anticipazioni Puntate dal 30 settembre al 5 ottobre 2024: Kemal sposa Asu

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda dal 30 settembre al 5 ottobre 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Endless Love, in onda dal 30 settembre al 5 ottobre 2024 su Canale 5, dalla domenica al sabato a partire dalle 14.10. Ricordiamo inoltre che questa settimana la soap verrà trasmessa anche venerdì sera e nel weekend. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda Lunedì 30 settembre 2024

Kemal consegna una lettera a Tufan chiedendogli di darla al ricattatore di Emir, il suo vero capo, sospettando che si tratti di Asu. Mentre Tufan sta per chiamarla, tuttavia, qualcosa lo convince a cambiare strategia e così la consegna nelle mani di Emir. Nella lettera, Kemal propone a Asu di distruggere insieme Emir, cedendole in cambio delle azioni della Kozcuoglu di cui è in possesso. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 30 settembre 2024.

Puntata in onda Martedì 1° ottobre 2024

Zehir informa Kemal che l’acquisto del terreno è concluso ma il proprietario insiste per incontrarlo prima della firma, mentre il Soydere si sfoga ammettendo di voler nuovamente fidanzarsi con Asu. Nel frattempo, Ayhan e Leyla sono diretti in ospedale per ottenere il certificato di nascita di Asu, così da provare la teoria di Kemal sulla parentela con Emir, quando un problema con la loro vettura li costringe a rallentare la corsa verso la meta. Emir, invece, chiede ad Asu di poter visionare i movimenti bancari aziendali e personali di Kemal, e indagando scopre che il suo rivale sta comprando delle azioni della sua impresa. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 1° ottobre 2024.

Puntata in onda Mercoledì 2 ottobre 2024

Emir confessa a Safak il suo desiderio di mandarlo a studiare in Inghilterra, nonostante Hakan non sia d’accordo. Finalmente, Ayhan e Leyla arrivano in ospedale e ottengono l’accesso all’archivio. Sfortunatamente la raccolta digitale non va così indietro negli anni e ai due tocca una laboriosa ricerca manuale nei fascicoli a disposizione. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 2 ottobre 2024.

Puntata in onda Giovedì 3 ottobre 2024

L’affare del terreno salta all’improvviso a causa dello zampino di Emir al quale qualcuno deve aver passato informazioni riservate, e Zehir sospetta che il colpevole sia Tarik. Emir è certo di aver ormai in pugno Kemal e vuole dimostrare che il suo rivale ha commesso delle irregolarità nell’acquisizione delle azioni della Kozcuoglu Holding, così chiede ad Asu di rubare i documenti che possano aiutarlo in questo intento. Leyla e Ayhan, invece sono nella città natale di Asu e trovano, dopo tanta ricerca, il documento che prova che la donna è la sorella di Emir. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 3 ottobre 2024.

Puntata in onda Venerdì 4 ottobre 2024

Kemal rivela a Nihan di aver trovato il documento che conferma la sua ipotesi: Emir e Asu sono fratelli! I due ora sospettano che Asu sia in possesso anche di informazioni sulla morte di Ozan. Nel frattempo, Zeynep è sempre più accecata dalla gelosia e interroga Emir sull’identità della donna che è stata vista con lui, certa che l’uomo abbia una tasca con Asu. Proprio nel bel mezzo di questo confronto arriva Nihan, che ha seguito Zeynep vedendola particolarmente strana. Mentre Zeynep chiede poi aiuto a Tarik, preoccupata che la verità sulla morte di Ozan possa venire a galla e che Nihan scopra tutto, Kemal riceve la visita di un funzionario della banca: le sue transazioni sono state messe sotto controllo per cercare irregolarità. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 4 ottobre 2024.

Puntata Serale in onda Venerdì 4 ottobre 2024

Kemal cerca di capire chi trama alle sue spalle e, dopo la scoperta fatta da Ayhan e Leyla, teme che si tratti di Asu. Emir, invece, ricatta il Soydere dal momento che, se non gli cederà i terreni che vuole, farà in modo di mandare Mesut in prigione, chiedendogli anche di trasferire l’intera società nelle sue mani. Zeihr, nel frattempo, sospetta che sia Tarik a fare il doppio gioco e così gli tende una trappola: consegna all’uomo un fascicolo riservato e lo pedina, filmandolo, mentre riporta tutto a Emir. Costretto ad accettare la richiesta del suo rivale, Kemal cede la società per evitare a Mesut la denuncia. Nihan si è introdotta in casa di Asu per indagare ma lei torna prima e così la Sezin rimane bloccata in casa. In quel momento sopraggiunge anche Kemal che si comporta come se non sapesse nulla sulla vera identità della sua fidanzata, e riesce a far fuggire Nihan senza essere vista. Poco dopo, Kemal raggiunge Nihan e le ripete la sua decisione di fare di tutto per liberare lei e Deniz dalle grinfie di Emir e trovare i responsabili della morte di Ozan. Emir, invece, sospetta che Zeynep stia facendo il doppio gioco con lui e Nihan e la minaccia apertamente ma la ragazza non si lascia intimidire. Fehime scopre Zeynep e Emir insieme e si arrabbia molto con sua figlia ma la copre per non creare problemi all’intera famiglia. Mentre Emir, pur consapevole di non essere il padre biologico, cerca di avvicinarsi a Deniz, Nihan vuole tenerlo più lontano possibile dalla figlia perché non si fida delle sue intenzioni. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata Serale di Endless Love del 4 ottobre 2024.

Puntata in onda Sabato 5 ottobre 2024

Mentre Vildan scopre la verità sul passato di Ayhan e rimane sconvolta, Kemal viene aiutato dai suoi amici e progetta un piano per farsi cedere da Galip le quote della Kozcuoglu Holding. Il Soydere vuole contattare le persone che erano state corrotte da Galip affinché rinunciassero alla gara d’appalto, ma il piano rischia di fallire. Nel frattempo, Galip annuncia di volersi ritirare dopo 40 anni di lavoro e che cederà le sue quote ad un’altra persona, ovvero Kemal che fa irruzione nella riunione lasciando tutti di sasso. Mentre Galip e Emir non possono credere ai loro occhi, Kemal li informa di poter prendere parte alla riunione poiché sposato con Asu. Quest’ultima viene immediatamente attaccata da Emir che la minaccia di dire tutta la verità sulla sua identità ma lei contrattacca, rivelandogli di avere prove che potrebbero riaprire il caso di Ozan e mostrare che l’uomo non si è suicidato. Kemal e Asu invitano a cena la famiglia del Soydere e annunciano di essersi sposati proprio quella mattina. Durante la cena arriva la notizia che Asu è la sorella di Emir, il quale nel frattempo chiama il padre Galip furioso, certo che sia stato lui a diffondere la verità ai media. Asu è furibonda con il fratello lo minaccia, certa che abbia voluto diffondere la notizia per farla lasciare da Kemal. Emir si giustifica e le chiede tempo per capire chi ha commesso questo passo falso. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 5 ottobre 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10, ed il venerdì anche alle 21:20.