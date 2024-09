Endless Love Anticipazioni 1° ottobre 2024: Kemal vuole rifidanzarsi con Asu. Ma perché?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 1° ottobre 2024 su Canale 5 rivelano che Kemal è pronto a rifidanzarsi con Asu. Qual è il suo piano?

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci stupiranno. Nell'episodio in onda il 1° ottobre 2024, alle 14:10, Zehir informa Kemal che l'acquisto del terreno può considerarsi concluso, anche se prima il proprietario dell'immobile vorrebbe incontrarlo. Poi, è l'ingegnere a confidare al suo braccio destro di avere intenzione di rifidanzarsi con Asu. Intanto, Ayhan e Leyla sono diretti verso l'ospedale di Zonguldak per trovare il certificato di nascita della giovane da consegnare al Soydere, ma hanno un problema con la loro automobile che li costringe a rallentare. Emir, invece, chiede ad Asu i movimenti bancari aziendali e quelli personali del suo amato per indagare sulle sue azioni; così, scoprirà che Kemal sta acquistando le azioni della sua azienda...

Endless Love Anticipazioni: Kemal vuole rifidanzarsi con Asu!

Zehir ha qualcosa d'importante da dire a Kemal: l'acquisto del terreno si può ormai considerare concluso, anche se prima il proprietario dell'immobile vorrebbe incontrarlo di persona. Poi, è l'ingegnere che deve fare una confidenza al suo braccio destro. Il Soydere ammette di essere fortemente intenzionato a chiedere ad Asu di tornare insieme. Ma visto che lui è sempre innamorato di Nihan ed è sempre più sicuro che la mora sia la sorella segreta del suo acerrimo nemico, Emir, perché mai sarà giunto a questa bizzarra conclusione?

Endless Love Anticipazioni: Leyla ed Ayhan in difficoltà...

Dato che Kemal ha il forte sospetto che Asu sia in realtà la sorella segreta di Emir, ha inviato Ayhan e Leyla "in missione". L'ingegnere ha chiesto loro di recarsi a Zongludak, e di recarsi nell'ospedale della città, quello in cui Mujgan Kozcuoglu dovrebbe aver dato alla luce sua figlia. Pertanto, i due si sono messi in viaggio per trovare la prova di cui il Soydere ha bisogno, ossia il certificato di nascita di Asu, ma un piccolo problema li costringe a rallentare: un guasto all'automobile!

Emir fa una scoperta scioccante, nelle Anticipazioni di Endless Love del 1° ottobre 2024

Emir ha fatto una scoperta che lo ha mandato in tilt. Tufan gli ha consegnato una lettera di Kemal indirizzata al suo ricattatore, in cui il giovane gli proponeva un accordo per sconfiggere il loro nemico comune, appunto Emir; in cambio, il Soydere gli avrebbe dato le sue azioni della Kozcuoglu Holding che sostiene di possedere. Allora, l'imprenditore sta chiedendo ad Asu i movimenti bancari aziendali e personali del suo amato, perché bisognoso d'indagare sulle sue azioni. In questo modo, Emir verrà a sapere che Kemal sta acquistando le azioni della sua azienda!

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il venerdì anche alle 21:20.