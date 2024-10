La Promessa Anticipazioni 2 ottobre 2024: Simona non accetta l'aiuto di Vera!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa, in onda su Rete 4 il 2 ottobre 2024, Simona rifiuterà l'aiuto di Vera in cucina mentre Cruz e Don Lorenzo saranno molto tesi per via del piano per uccidere Curro. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap.

Nella puntata de La Promessa in onda il 2 ottobre 2024, alle ore 19.35 su Rete4, Lope proporrà a Simona di lasciare che Vera l’aiuti in cucina. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la cuoca non vorrà in nessuno modo che la nuova arrivata le dia una mano, nemmeno provvisoriamente, in attesa del ritorno di Candela. Don Alonso seguirà il consiglio di Curro e otterrà l’approvazione della Casa Reale per far progredire il business delle marmellate e permettere a Catalina e Pelayo di proseguire gli affari con Cavendish. Cruz e Don Lorenzo discuteranno per via della tensione che li accompagnerà durante la preparazione del piano per liberarsi di Curro.

La Promessa Anticipazioni: Simona rifiuta l’aiuto di Vera

Candela ha lasciato la tenuta per andare a trovare una persona cara ma Simona non crede che la sua amica si sia allontanata solo provvisoriamente. La cuoca crede che la sua collega se ne sia andata per sempre. Irritata e inconsolabile, sarà intrattabile. Per questo quando Lope le proporrà Vera come aiuto in cucina, si arrabbierà moltissimo e rifiuterà che la nuova arrivata metta il becco in affari non suoi. Simona vorrà a tutti i costi che il posto di Candela non venga preso da nessuno, nemmeno da qualcuno valido, che possa alleggerirla con le faccende da sbrigare per i marchesi.

Anticipazioni La Promessa: Don Alonso ottiene il consenso per il business delle confetture

Don Alonso ha seguito il consiglio di Curro e si è messo in contatto con il segretario del re, per chiarire la questione Cavendish e business delle confetture. Il marchese sarà molto contento di poter dire a Catalina e Pelayo – che intanto stanno cercando di recuperare il loro rapporto – che la Casa Reale ha dato il suo consenso a che loro continuino con l’attività e proseguano con gli accordi con l’inglese. Per i due giovani sarà una gran bella notizia ma Pelayo dovrà presto trovare una nuova soluzione ai suoi guai.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Cruz e Don Lorenzo pronti all’attacco

Cruz si sta preparando a uccidere Curro e il piano che dovrà mettere a segno sarà talmente studiato nel dettaglio e complicato, da non potersi concedere neanche un margine di errore. Questo porterà la marchesa a una discussione furiosa con suo cognato, Don Lorenzo, che le sta dando una mano a liberarsi del nipote. I due dovranno ritrovare velocemente la calma e riacquistare la lucidità, affinché la battuta di caccia si svolga esattamente come hanno previsto!

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.