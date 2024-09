My Home My Destiny 2 Anticipazioni 24 settembre 2024: Cemile e Nuh ricevono due terribili notizie!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 24 settembre 2024 su Canale 5 rivelano che Cemile e Nuh stanno per incassare due duri colpi...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny ci faranno commuovere. Nell'episodio in onda il 24 settembre 2024,Mehdi è stato incastrato per l'omicidio di un altro detenuto, Bekir, in realtà ucciso da Ercan. Pertanto, il meccanico deve restare dietro le sbarre. Quando lo vengono a sapere, Cemile, Nuh, Kibrit e Benal, in preda alla disperazione più totale, fanno ritorno a casa, dove scoprono che il proprietario del loro appartamento li sta sfrattando...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi rischia di morire...

Dopo che Mehdi è stato accoltellato in carcere ed ha rischiato di morire, Cemile, fuori di sé, ha affrontato a brutto muso Zeynep, accusandola di essere la sola responsabile dell'accaduto: se avesse accettato di ritirare la denuncia a tempo debito, l'uomo non sarebbe finito in un letto d'ospedale. Sentendosi terribilmente in colpa, la giovane ha deciso quindi di assecondare la sua ex cognata e di ritirare la denuncia, a patto che, una volta uscito di prigione, Mehdi si trasferisse subito lontano da Istanbul...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi, incastrato, resta in carcere!

Dato che Zeynep ha ritirato la denuncia, Mehdi si prepara a tornare a piede libero. Cemile, Nuh, Kibrit, Benal e la piccola Mujgan sono in trepidante attesa fuori dal carcere: non vedono l'ora di riabbracciare il loro caro e di ricominciare da capo, provando a lasciare alle spalle il turbolento passato quanto prima. Purtroppo, però, le cose non andranno come sperano. La loro gioia per il rilascio di Mehdi si sta per trasformare in una grande delusione, poiché scoprono che lui non può più lasciare la sua cella!

Cemile e Nuh disperati, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 24 settembre 2024

Bekir è entrato nel bagno in cui Mehdi si stava lavando le mani e l'ha minacciato con un coltello. Quest'ultimo è riuscito a disarmarlo e ad allontanarsi, quando Ercan pugnala a morte il suo scagnozzo e poi addossa tutta la colpa su Mehdi. Dunque, il meccanico, incastrato, deve restare dietro le sbarre. Quando Cemile, Nuh, Kibrit e Benal vengono informati, sotto shock ed in preda alla disperazione più totale, tornano a casa, dove ad attenderli c'è un'altra terribile notizia: il proprietario del loro appartamento li sta sfrattando...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 23 al 27 settembre 2024.

My Home My Destiny va in onda sabato e domenica su Canale5 a partire dalle 14.40.