Universal allarga l'accordo con Netflix, dall'animazione a tutto il catalogo in live-action

La Universal è particolarmente contenta dei risultati dei suoi film animati (DreamWorks e Illumination) su Netflix, in esclusive temporali, e la soddisfazione è reciproca. Tra un paio d'anni anche i loro film dal vero sposteranno la loro corsia preferenziale da Prime Video a Netflix.

Sono piccoli segnali interessanti: da diversi anni ormai la Universal Pictures garantisce a Netflix un periodo di esclusiva streaming per i suoi film animati più recenti, nello specifico quelli realizzati da Illumination e DreamWorks Animation, come i Cattivissimo Me o Il gatto con gli stivali 2. Indiewire ci comunica che queste finestre si sono rivelate così lucrative da entrambe le parti, che ora Netflix sta per soffiare ad Amazon Prime Video anche le esclusive Universal dal vero. Ma a partire da quando? Leggi anche Netflix non crede nelle uscite in sala dei suoi film originali: "Il cinema è inefficiente in certi casi", spiega Ted Sarandos

Dal 2027 la Universal sarà su Netflix per finestre temporali esclusive in streaming