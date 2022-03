News Streaming

Spider-Man No Way Home su Rakuten tra le novità di marzo con Nightmare Alley e Sing 2

Domenico Misciagna di 01 marzo 2022

La piattaforma Rakuten offrirà nel mese di marzo, a noleggio e vendita, alcune delle ultime novità come Spider-Man No Way Home, Nightmare Alley, Sing 2, King Richard e il nuovo Scream.