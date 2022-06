News Streaming

Rakuten TV: le novità del mese di giugno 2022

In arrivo Animali Fantastici e i segreti di Silente, Morbius, Sonic 2, Troppo Cattivi (tutti in 4K UHD), ma anche un’ampia selezione di titoli gratuiti per tutta la famiglia e una promo "giurassica" in occasione dell’uscita del nuovo capitolo della saga di Jurassic World