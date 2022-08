Il settembre di Rakuten TV: Io e Lulù, Gli Stati Uniti contro Billie Holiday e Top Gun Maverick

News Streaming

La piattaforma streaming Rakuten TV propone a settembre a noleggio e vendita Io e Lulù, Gli Stati Uniti contro Billie Holiday e il grande successo di Top Gun Maverick.

Ci sono tre lungometraggi importanti da segnalare nell'offerta di noleggio e vendita streaming di Rakuten TV nel settembre 2022: dall'8 del mese sarà noleggiabile (pur essendo già disponibile in acquisto) il trionfale ritorno di Tom Cruise a un marchio che l'aveva reso celebre negli anni Ottanta. Parliamo ovviamente di Top Gun Maverick di Joseph Kosinski, una bomba da oltre 1.400.000.000 dollari d'incasso, su Rakuten anche in 4K.

Dal 1° settembre Io e Lulù è una tappa importante nella carriera di Channing Tatum, che oltre a interpretare questa commedia si occupa anche per la prima volta della regia, in tandem con Reid Carolin: il film racconta di un soldato che deve portare il cane di un sergente deceduto al funerale di quest'ultimo. Un atipico ironico road movie.

Gli Stati Uniti contro Billie Holliday, sempre dall'8 settembre, è invece la cronaca di un momento difficile della vita della celebre cantante, interpretata qui da Andra Day (nominata all'Oscar): nel 1939 scrisse "Strange Fruit" sul linciaggio dei neri e la sua figura pubblica fu presa di mira.



Gli Stati Uniti contro Billie Holiday: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD