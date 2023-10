I Bellissimi su Mediaset Infinity: cinque grandi film nella selezione gratuita in streaming

News Streaming

La "Collection" mensile di film gratuiti sulla piattaforma Mediaset Infinity, comprende cinque opere d'autore da non perdere e da rivedere: Seven, Match Point, Velluto Blu, Terra di confine e L'anno del dragone.

Come ogni mese, la piattaforma Mediaset Infinity offre una vasta selezione di film in streaming gratis, senza costi di noleggio o acquisto, senza necessità di abbonamento: si tratta di classici, a ottobre più che mai, perché la "Collection" curata a questo giro da #Cinefacts si chiama "I Bellissimi", chiara eco di un appuntamento imperdibile per molti cinefili tanti anni or sono, su Rete 4... Ecco cinque lungometraggi "bellissimi" che sentiamo di dover segnalare in questa selezione...

Seven (1995)

Se7en di David Fincher, interpretato da Morgan Freeman, Brad Pitt e Kevin Spacey, è considerato un classico nel genere thriller con venature orrorifiche e visionarie. Il montaggio di Richard Francis-Bruce ricevette una candidatura all'Oscar.

L'anziano detective William Somerset (Freeman) e il giovane collega David Mills (Pitt), sposato con Tracy (Gwyneth Paltrow), si trovano ad affrontare la sfida di un inquietante serial killer (Spacey): uccide persone in modo elaborato, per punire i loro vizi capitali. Sulle prime non ben affiatati, William e David riescono a incastrarlo, ma purtroppo per loro la sfida non è ancora terminata... Guarda Seven su Mediaset Infinity Seven: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Match Point (2005)

Woody Allen firma con Match Point uno dei suoi film più amari, un thriller sentimentale dal retrogusto erotico, la cui sceneggiatura originale è stata candidata al premio Oscar. Vi si racconta dell'irlandese Chris (Jonathan Rhys Meyers), che a Londra riesce a sedurre la rampolla (Emily Mortimer) della benestate famiglia Hewett. Si è potenzialmente sistemato a vita, ma l'infatuazione folgorante per la provocante attrice americana Nola Rice (Scarlett Johansson) rischia di mettere a repentaglio i suoi piani, specialmente quando Nola comincia a chiedergli di rompere con la sua fidanzata. Non vedrà che un modo per risolvere drasticamente la situazione... Guarda Match Point su Mediaset Infinity Match Point: il trailer italiano del film di Woody Allen

Velluto Blu (1986)

Altro giro, altro classico, questa volta a firma David Lynch, qui candidato all'Oscar come miglior regista, che in Velluto blu racconta una torbida storia a base di crimine e misteriosa attrazione sessuale. Quando il giovane Jeffrey Beaumont (Kyle MacLachlan) ritrova per caso un orecchio mozzato, decide - grazie all'aiuto della coetanea Sandy (Laura Dern), figlia di un detective - di indagare per conto suo. Finisce per intrecciare la sua strada con quella dell'affascinante e sensuale cantante Dorothy (Isabella Rossellini), legata a un rapporto perverso col gangster Frank Booth (Dennis Hopper). Diviso tra la dolcezza di Sandy e l'attrazione irresistibile per Dorothy, Jeffrey si troverà in una situazione davvero difficile da gestire... Guarda Velluto Blu su Mediaset Infinity

Terra di confine (2003)

Non esiste solo Balla coi lupi. Bisogna ricordare che Kevin Costner ha firmato anche altri lungometraggi da regista, sempre dichiarando il suo amore per le radici più classiche del cinema americano... e dell'America stessa. Nel western Terra di confine - Open Range racconta dell'amicizia tra quattro cowboy alla fine dell'Ottocento nel Montana, molto diversi per età ed esperienze: Boss Spearman (Robert Duvall), Charley Waite (Costner stesso), Mose Harrison (Abraham Benrubi) e Button (Diego Luna). Rivendicheranno con le pistole la propria libertà e il loro spazio, quando si scontreranno col mafioso Denton Baxter (Michael Gambon) e lo sceriffo corrotto Poole (James Russo). Guarda Terra di confine su Mediaset Infinity Terra di confine - Open Range: il trailer del film

L'anno del dragone (1985)

Film culto diretto da Michael Cimino e interpretato da Mickey Rourke, L'anno del dragone è un noir metropolitano d'affascinante fattura: reduce del Vietnam, il capitano di polizia Stanley White indaga su una serie di delitti nella Chinatown di New York. Carico ancora di rabbia per i "musi gialli" e la sconfitta americana nella guerra, White non rispetta la regola non scritta di lasciare che la mafia cinese risolva le proprie questioni interne da sola. Mentre sta sul fiato sul collo di Joey Tai, il capo della Triade, Stanley avvia un difficile rapporto con la giornalista Tracy Tzu, che da cino-olandese mette in crisi i suoi pregiudizi e le sue frustrazioni, che gli stanno anche costando il matrimonio. Dal romanzo di Robert Daley, adattato da Cimino stesso con Oliver Stone. Guarda L'anno del dragone su Mediaset Infinity