Hulu si fonde con Disney+ nel 2026, in Europa sostituirà la sezione STAR

Hulu, la piattaforma streaming di proprietà Disney dedicata a un pubblico maturo, non attiva in Italia ma popolare negli USA, si fonderà entro il 2026 con Disney+: a livello globale quindi sarà adottata una strategia simile a quella che Disney+ mantiene in vari paesi, dove Hulu non esiste e i suoi contenuti originali (come Only Murders in the Building) sono disponibili sempre sulla piattaforma ammiraglia, ma in una sezione apposita che da noi è STAR. Quest'ultima denominazione però cadrà già prima della fine del 2025, assumendo quella di "Hulu" in tutto il mondo. Come si è arrivati a questo passo? Leggi anche Warner Bros., le due divisioni hanno un nome definitivo, sparisce "Discovery" dalla realtà film e streaming

Disney finisce di comprare le quote di Hulu e la ingloba in Disney+

La piattaforma Hulu fu lanciata nel 2007, con contenuti di diverse aziende come NBCUniversal e partecipazioni di major potenti come Warner Bros (2016). Già nel 2009 comunque la Disney aveva investito nella compagnia, per avere uno sbocco online dei suoi contenuti, tipo le produzioni Disney Channel. La musica è cambiata a partire dal 2019, alla partenza di Disney+ e dopo le concomitanti varie acquisizioni che hanno portato la Disney a possedere il 67% di Hulu, col rimanente 33% di proprietà Comcast (che nel 2011 aveva comprato la Universal), d'accordo comunque nel concedere all'azionista di maggioranza la gestione del servizio. Finora questa situazione aveva costretto il CEO Bob Iger a una differenziazione della distribuzione tra i paesi in cui Hulu era attiva e quelli in cui esisteva solo Disney+, inventando per quest'ultimi (Italia compresa) una sezione "per adulti" battezzata STAR, destinazione dei contenuti originali Hulu... adesso con i mesi contati.

A giugno infatti, dopo che la Disney ha finito di pagare alla Comcast i 9 miliardi di dollari per l'acquisizione del loro pacchetto azionario, è diventata padrona al 100% di Hulu, che a questo punto può essere integrato in Disney+ senza più restrizioni territoriali in tutto il mondo. Già entro la fine del 2025 la nostra sezione STAR sarà ribattezzata "Hulu", mentre negli USA sarà ancora possibile sottoscrivere un abbonamento separato a Hulu, pur usando l'app unificata di Disney+.

Tra le produzioni originali Hulu ci sono state negli anni per esempio gli originali streaming della saga di Predator (Prey, l'animato Predator: Killer of Killers) e serie come The Bear, Only Murders in the Building, Shōgun e Solar Opposites.



