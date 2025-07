Warner Bros., le due divisioni hanno un nome definitivo, sparisce "Discovery" dalla realtà film e streaming

News Cinema

Dopo lo scorporamento della Warner Bros. Discovery in due diverse realtà, annunciato a inizio giugno, sono stati scelti i nomi definitivi delle due aziende. La Warner Bros. tornerà semplicemente "Warner Bros."

Dal 2022 la Warner Bros., dopo l'acquisizione da parte del gruppo Discovery e l'insediamento del CEO David Zaslav, aveva cambiato nome in Warner Bros. Discovery, anche se, lo ammettiamo noi in primis, tendevamo per abitudine a utilizzare la vecchia storica denominazione: dopo 102 anni, ci perdonerete le difficoltà ad adattarci. A quanto pare queste difficoltà sono state colte anche dai piani altissimi, perché - dopo lo scorporamento del gruppo annunciato a inizio giugno in due aziende separate - arriva ora la notizia di un cambio di denominazione per le due nuove realtà. E sì, la Warner Bros. torna semplicemente "Warner Bros." Leggi anche Il colosso Warner Bros. Discovery sarà diviso in due aziende

Warner Bros. e Discovery, i nomi definitivi delle due aziende dopo lo scorporamento