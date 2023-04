HBO Max diventa solo Max, le ragioni dietro alla scelta Warner Bros. Discovery

News Streaming

La nuova Warner Bros. Discovery continua con i riposizionamenti aziendali: la piattforma streaming HBO Max cambia nome e diventa semplicemente Max. Si parte il 23 maggio negli Usa.

Non è una notizia che riguarda direttamente il mercato italiano, visto che le produzioni HBO prendono da noi la strada di Sky / NOW, com'è successo a The Last Of Us o House of the Dragon. Rimane comunque interessante segnalare il riposizionamento di marketing negli States della piattaforma streaming HBO Max, che dal 23 maggio diverrà semplicemente "Max", come annunciato ieri dal CEO della Warner Bros. Discovery, David Zaslav. In concomitanza col cambio di denominazione, giustificato come vi spieghiamo più avanti, è stato presentato un nuovo tipo di abbonamento, aperto al 4K.

Max invece di HBO Max, la Warner Bros. Discovery spiega i motivi della sua scelta

Dal 23 maggio negli Usa la piattaforma streaming legata alla Warner Bros. Discovery, l'HBO Max inaugurata nel 2019, negli USA ospite di recente grandi successi come House of the Dragon e The Last Of Us, cambierà nome in un più semplice Max. Questo scorporamento della gloriosa tradizione HBO dallo streaming proprietario della major ha preoccupato alcuni osservatori, specialmente per il destino di HBO. Il nuovo CEO David Zaslav si è dimostrato molto disinvolto nel sovvertire ciò che era dato per scontato, non ultimo cancellando Batgirl tout court nonostante fosse stato già girato, quindi le preoccupazioni sono legittime.

In conferenza JB Perrette, presidente della divisione streaming e giochi della Warner Bros. Discovery, ha sedato gli animi spiegando il ragionamento dietro la nuova denominazione: "Tutti amiamo l'HBO, è un brand su cui si è costruito per cinquant'anni, ma segnala intrattenimento forte, rivoluzionario per gli adulti. Non è esattamente il luogo in cui i genitori lascerebbero i figli. Eppure la Warner Bros. Discovery ha alcuni dei personaggi più conosciuti, anche animati, per il pubblico dei più piccoli. Non stupisce che questa categoria non abbia mai incontrato il suo vero potenziale con HBO Max. [...] HBO non è sinonimo di TV. L'HBO è l'HBO. Deve rimanere così com'è. Ecco perché la valorizzeremo per quanto riguarda i singoli prodotti, senza forzarla nel più ampio respiro di questa nuova proposta di contenuti."

In concomitanza col (ri)lancio di Max, dal 23 maggio sarà disponibile negli Usa un terzo, nuovo tipo di abbonamento, un Max Ultimate Ad Free per 20 dollari al mese, finalmente aperto alla risoluzione Ultra HD 4K, al suono Dolby Atmos e a un massimo di 100 download per la visione offline. Tutti i film Warner, a partire da quelli distribuiti quest'anno in sala, saranno disponibili in 4K sulla piattaforma. Leggi anche Titans e Doom Patrol cancellate a HBO Max: James Gunn si discolpa