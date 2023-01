Titans e Doom Patrol cancellate a HBO Max: James Gunn si discolpa

News Serie TV

Il nuovo co-presidente dei DC Studios su Twitter: "La decisione ci precede".

Un'altra terribile notizia per i fan della DC e dei suoi personaggi. Il servizio streaming HBO Max, dove da mesi è in atto una inesorabile epurazione mentre Warner Bros. Discovery continua a ridurre le spese per rientrare dai debiti, ha cancellato le serie supereroistiche Titans e Doom Patrol, entrambe in produzione da quattro stagioni, le ultime delle quali attualmente in programmazione negli Stati Uniti.

"Sebbene queste saranno le ultime stagioni di Titans e Doom Patrol, siamo davvero orgogliosi di queste serie ed entusiasti che i fan vedranno i loro intensi finali", ha dichiarato un portavoce di HBO Max in un comunicato. "Siamo grati a Berlanti Productions e Warner Bros. Television per aver realizzato serie così elettrizzanti, ricche d'azione e sincere. Ringraziamo lo showrunner di Titans Greg Walker, i produttori esecutivi Greg Berlanti, Akiva Goldsman, Sarah Schechter, Geoff Johns, Richard Hatem e il team di Weed Road Pictures. Per Doom Patrol, celebriamo lo showrunner Jeremy Carver e i produttori esecutivi Greg Berlanti, Sarah Schechter, Geoff Johns, Chris Dingess e Tamara Becher-Wilkinson. Per quattro stagioni, i fan si sono innamorati dei Titani e della Doom Patrol, investendo nelle loro prove e tribolazioni e nelle loro leggendarie battaglie che hanno salvato il mondo più e più volte".

James Gunn: Una decisione che precede il nuovo regime DC

Le cancellazioni di Titans e Doom Patrol seguono quelle di diversi altri show e progetti DC, a HBO Max e altrove. Non si tratta di una completa sfiducia verso le storie e i personaggi della Distinta Concorrenza, che pure sembrano aver fatto il loro tempo, ma a quanto pare neppure della ristrutturazione generalizzata che sta toccando anche altri comparti, a cominciare da quello cinematografico. James Gunn, da novembre il nuovo presidente dei DC Studios con Peter Safran, ha spiegato infatti su Twitter: "La decisione di fermare le serie ci precede. Auguro senz'altro il meglio al talentoso gruppo di autori, attori e al resto della troupe che hanno realizzato entrambi gli show".

Sembra quindi che Titans e Doom Patrol sarebbero potute esistere nel nuovo universo che Gunn e Safran stanno disegnando per DC, e che a scombinare le carte sia stata invece la fusione tra Warner Bros. e Discovery che entro l'estate porterà alla nascita di una nuova piattaforma streaming al posto di HBO Max. Prima di queste sono state cancellate anche Gossip Girl, Raised by Wolves, Minx (di recente riportata in vita da Starz), Love Life, Generation, Made for Love, Close Enough e molte altre.