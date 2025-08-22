TGCom24
Home | Streaming | News | Gli Incredibili, i primi due capitoli sono tra i film più visti su Disney+
Schede di riferimento
Gli Incredibili 3
Anno: 2027
Gli Incredibili 3
Gli Incredibili 2
Anno: 2018
4,4
Gli Incredibili 2
Gli Incredibili - Una normale famiglia di supereroi
Anno: 2004
4,4
Gli Incredibili - Una normale famiglia di supereroi
Peter Sohn
Peter Sohn
Brad Bird
Brad Bird
News Streaming

Gli Incredibili, i primi due capitoli sono tra i film più visti su Disney+

Domenico Misciagna

Manca ancora del tempo a Gli Incredibili 3, ma nel frattempo i primi due capitoli della saga supereroica-familiare della Pixar sono balzati nelle visualizzazioni in streaming su Disney+. Qualcuno azzarda una spiegazione... legata a una recente uscita cinematografica.

Gli Incredibili, i primi due capitoli sono tra i film più visti su Disney+

Walt Disney diceva che un bel film di animazione è un investimento a lunghissimo termine: la Disney attuale tende a interpretare questa frase in modo indiretto, con lucrativi ma (a nostro parere) ingessati remake, eppure qualche volta succede qualcosa che ricorda il valore sempiterno di alcuni gioielli. Stando alle rilevazioni di FlixPatrol (via ComicBook.com), sta accadendo a Gli Incredibili e Gli Incredibili 2 targati Pixar, scritti e diretti da Brad Bird. A 20 anni di distanza dal primo atto, sono balzati in testa alle visualizzazioni di Disney+ nelle ultime settimane. Che sia un effetto indiretto di un'uscita Marvel tuttora in sala?

Aspettando Gli incredibili 3, i primi due capitoli sono spinti dai Fantastici 4?

Qualcuno suppone infatti che I Fantastici 4: Gli inizi dei Marvel Studios, tuttora in sala e incentrato su una famiglia di supereroi, per giunta con un'estetica retrò proprio come quella di Gli Incredibili (2004) e Gli Incredibili 2 (2018), stia trainando le visualizzazioni di quest'ultimi sulla piattaforma Disney+ (mentre scriviamo Gli incredibili 2 è primo, il film precedente è terzo tra i film più visti). Potrebbe essere una spiegazione convincente, anche se dobbiamo ammettere - non ce ne vogliano i marveliani - che tuttora i due capolavori animati Pixar, ideati da quel genio di Brad Bird, sono in grado di far mangiare la polvere al film di Matt Shakman: non fosse altro per il modo in cui riescono a bilanciare cuore, azione, umorismo e una preziosissima inventiva coreografica.
Il primo Gli Incredibili oltre vent'anni fa raccolse in tutto il mondo 631.600.000 dollari, ottenendo due Oscar (film di animazione e montaggio del suono), nonché due nomination per la migliore sceneggiatura originale e il miglior mix del suono. Fu persino il primo lungometraggio di animazione a vincere il premio Hugo per la migliore rappresentazione drammatica. Brad Bird si fece pregare per tornare sui personaggi di Mr. Incredibile, Elastigirl, Violetta, Flash, Jack-Jack, Siberius e la costumista-designer Edna Mode (in originale doppiata da Bird stesso, qui da noi da Amanda Lear!). Giunto al cinema solo nel 2018, Gli Incredibili 2 non ha deluso, per giunta in piena mania da cinecomic: un colossale incasso mondiale da 1.243.000.000 dollari, un record battuto frantumanto solo l'anno scorso da Inside Out 2 (1.699.000.000). Il secondo atto non è riusito però a vincere l'Oscar per il miglior film di animazione, nonostante la nomination: il più fresco e spiazzante Spider-Man: Un nuovo universo della Sony l'ha sconfitto (meritatamente).
Ma quanto dovremo attendere Gli Incredibili 3? In caso di lavori spediti, potremmo vedere il terzo atto nella seconda metà del 2027, perché gli slot precedenti sono tutti occupati, altrimenti si slitterà nel 2028. Ricordiamo tuttavia che ci sarà una novità importante alla regia: l'autore di Il viaggio di Arlo ed Elemental, Peter Sohn, ha preso il posto di Brad Bird, che comunque si sta sempre occupando della sceneggiatura. Leggi anche Elemental, intervista video col regista Peter Sohn: "La questione culturale è il cattivo del film"

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Gli Incredibili 3
Anno: 2027
Gli Incredibili 3
Gli Incredibili 2
Anno: 2018
4,4
Gli Incredibili 2
Gli Incredibili - Una normale famiglia di supereroi
Anno: 2004
4,4
Gli Incredibili - Una normale famiglia di supereroi
Peter Sohn
Peter Sohn
Brad Bird
Brad Bird
Domenico Misciagna
  • Giornalista specializzato in audiovisivi
  • Autore di "La stirpe di Topolino"
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Eenie Meanie, Samara Weaving è un genio della fuga su Disney+
news Streaming Eenie Meanie, Samara Weaving è un genio della fuga su Disney+
YouTube si candida per trasmettere gli Oscar? C'è tempo per conferme e smentite
news Streaming YouTube si candida per trasmettere gli Oscar? C'è tempo per conferme e smentite
Jurassic World - La Rinascita in anteprima digitale: ecco a voi un esclusivo dietro le quinte di una delle scene del film
news Streaming Jurassic World - La Rinascita in anteprima digitale: ecco a voi un esclusivo dietro le quinte di una delle scene del film
Hulu si fonde con Disney+ nel 2026, in Europa sostituirà la sezione STAR
news Streaming Hulu si fonde con Disney+ nel 2026, in Europa sostituirà la sezione STAR
Dragon Trainer, il remake in digitale dal 12 agosto in vendita e dal 28 a noleggio
news Streaming Dragon Trainer, il remake in digitale dal 12 agosto in vendita e dal 28 a noleggio
KPop: Demon Hunters, Netflix sfrutterà il successo: arrivano seguiti, serie, remake dal vero e un musical teatrale?
news Streaming KPop: Demon Hunters, Netflix sfrutterà il successo: arrivano seguiti, serie, remake dal vero e un musical teatrale?
Magic the Gathering, il documentario sul gioco, da agosto in streaming
news Streaming Magic the Gathering, il documentario sul gioco, da agosto in streaming
Shadow Force - Ultima missione, Kerry Washington e Omar Sy lottano per amore su Prime Video
news Streaming Shadow Force - Ultima missione, Kerry Washington e Omar Sy lottano per amore su Prime Video
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Mamma Mia!
Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio
Nelle tue mani
Era Ora
Nel centro del mirino
Guardians
Maximum Risk - Massimo rischio
L'Ape Maia
The Breed - La razza del male
Only You
Il Grande Match
Tora! Tora! Tora!
Film stasera in TV