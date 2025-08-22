Gli Incredibili, i primi due capitoli sono tra i film più visti su Disney+

News Streaming

Manca ancora del tempo a Gli Incredibili 3, ma nel frattempo i primi due capitoli della saga supereroica-familiare della Pixar sono balzati nelle visualizzazioni in streaming su Disney+. Qualcuno azzarda una spiegazione... legata a una recente uscita cinematografica.

Walt Disney diceva che un bel film di animazione è un investimento a lunghissimo termine: la Disney attuale tende a interpretare questa frase in modo indiretto, con lucrativi ma (a nostro parere) ingessati remake, eppure qualche volta succede qualcosa che ricorda il valore sempiterno di alcuni gioielli. Stando alle rilevazioni di FlixPatrol (via ComicBook.com), sta accadendo a Gli Incredibili e Gli Incredibili 2 targati Pixar, scritti e diretti da Brad Bird. A 20 anni di distanza dal primo atto, sono balzati in testa alle visualizzazioni di Disney+ nelle ultime settimane. Che sia un effetto indiretto di un'uscita Marvel tuttora in sala?

Aspettando Gli incredibili 3, i primi due capitoli sono spinti dai Fantastici 4?