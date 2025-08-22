Gli Incredibili, i primi due capitoli sono tra i film più visti su Disney+
Manca ancora del tempo a Gli Incredibili 3, ma nel frattempo i primi due capitoli della saga supereroica-familiare della Pixar sono balzati nelle visualizzazioni in streaming su Disney+. Qualcuno azzarda una spiegazione... legata a una recente uscita cinematografica.
Walt Disney diceva che un bel film di animazione è un investimento a lunghissimo termine: la Disney attuale tende a interpretare questa frase in modo indiretto, con lucrativi ma (a nostro parere) ingessati remake, eppure qualche volta succede qualcosa che ricorda il valore sempiterno di alcuni gioielli. Stando alle rilevazioni di FlixPatrol (via ComicBook.com), sta accadendo a Gli Incredibili e Gli Incredibili 2 targati Pixar, scritti e diretti da Brad Bird. A 20 anni di distanza dal primo atto, sono balzati in testa alle visualizzazioni di Disney+ nelle ultime settimane. Che sia un effetto indiretto di un'uscita Marvel tuttora in sala?
Aspettando Gli incredibili 3, i primi due capitoli sono spinti dai Fantastici 4?
Qualcuno suppone infatti che I Fantastici 4: Gli inizi dei Marvel Studios, tuttora in sala e incentrato su una famiglia di supereroi, per giunta con un'estetica retrò proprio come quella di Gli Incredibili (2004) e Gli Incredibili 2 (2018), stia trainando le visualizzazioni di quest'ultimi sulla piattaforma Disney+ (mentre scriviamo Gli incredibili 2 è primo, il film precedente è terzo tra i film più visti). Potrebbe essere una spiegazione convincente, anche se dobbiamo ammettere - non ce ne vogliano i marveliani - che tuttora i due capolavori animati Pixar, ideati da quel genio di Brad Bird, sono in grado di far mangiare la polvere al film di Matt Shakman: non fosse altro per il modo in cui riescono a bilanciare cuore, azione, umorismo e una preziosissima inventiva coreografica.
Il primo Gli Incredibili oltre vent'anni fa raccolse in tutto il mondo 631.600.000 dollari, ottenendo due Oscar (film di animazione e montaggio del suono), nonché due nomination per la migliore sceneggiatura originale e il miglior mix del suono. Fu persino il primo lungometraggio di animazione a vincere il premio Hugo per la migliore rappresentazione drammatica. Brad Bird si fece pregare per tornare sui personaggi di Mr. Incredibile, Elastigirl, Violetta, Flash, Jack-Jack, Siberius e la costumista-designer Edna Mode (in originale doppiata da Bird stesso, qui da noi da Amanda Lear!). Giunto al cinema solo nel 2018, Gli Incredibili 2 non ha deluso, per giunta in piena mania da cinecomic: un colossale incasso mondiale da 1.243.000.000 dollari, un record battuto frantumanto solo l'anno scorso da Inside Out 2 (1.699.000.000). Il secondo atto non è riusito però a vincere l'Oscar per il miglior film di animazione, nonostante la nomination: il più fresco e spiazzante Spider-Man: Un nuovo universo della Sony l'ha sconfitto (meritatamente).
Ma quanto dovremo attendere Gli Incredibili 3? In caso di lavori spediti, potremmo vedere il terzo atto nella seconda metà del 2027, perché gli slot precedenti sono tutti occupati, altrimenti si slitterà nel 2028. Ricordiamo tuttavia che ci sarà una novità importante alla regia: l'autore di Il viaggio di Arlo ed Elemental, Peter Sohn, ha preso il posto di Brad Bird, che comunque si sta sempre occupando della sceneggiatura. Leggi anche Elemental, intervista video col regista Peter Sohn: "La questione culturale è il cattivo del film"