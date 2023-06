Elemental, intervista video col regista Peter Sohn: "La questione culturale è il cattivo del film"

Interviste Cinema

Ecco il video della nostra chiacchierata con Peter Sohn, regista del nuovo film di animazione Pixar, Elemental: una storia senza un villain. Esploriamo con Peter questa e altre caratteristiche di Elemental.

Elemental, nuovo film di animazione targato Pixar, nasce da un trascorso personale del suo regista Peter Sohn: vedete qui in basso la nostra intervista video con lui (che sì, ispirò il Russell di Up, se ve lo state chiedendo). Figlio di genitori coreani emigrati negli States, Peter ha voluto costruire il racconto di Ember e Wade come rilettura metaforica della convivenza tra culture diverse, sulla carta incompatibili: Ember è fatta di fuoco, Wade è tutto acqua. Una bella sfida! Ma come si evita l'eccesso di autobiografia in questi casi? I quattro elementi nel film seguono davvero le leggi della fisica, oppure c'è stata qualche "licenza poetica"? E come mai in questa storia manca il classico villain? Ascoltiamo cosa ci ha risposto Peter...



Elemental: La nostra intervista esclusiva al regista del Film Peter Sohn - HD

Elemental, la storia della nuova fiaba Pixar