Disney+ Day: per celebrarlo, tante première e un'offerta lancio!

In occasione del Disney+ Day, che si celebre oggi, è disponibile un'offerta di lancio di un mese al prezzo di 1,99€ per i nuovi abbonati e per chi riattiva la sottoscrizione a Disney+. E sempre da oggi, sono disponibili in streaming tante novità. Scopriamole insieme.

In occasione del Disney+ Day di giovedì 8 settembre, i fan sono invitati a unirsi alla community Disney+ con una speciale offerta di lancio e a festeggiare nei Parchi Disney in tutto il mondo. A partire dalle 6:00 dell’8 settembre fino a lunedì 19 settembre alle 23:59, i nuovi abbonati e coloro che riattivano la sottoscrizione a Disney+ potranno usufruire per un mese della piattaforma streaming al prezzo di 1,99€ cliccando qui sotto:



Scopri l'offerta di Lancio per il Disney+ Day

Il Disney+ Day si inserisce nel D23 Expo: The Ultimate Disney Fan Event presentato da Visa ad Anaheim, CA, che si terrà da venerdì 9 settembre a domenica 11 settembre, dove gli abbonati presenti potranno avere accesso a ulteriori vantaggi, oltre a vivere emozionanti annunci e a dare un primo sguardo ai prossimi titoli originali Disney+.

I contenuti in arrivo per il Disney+ Day 2022

l Disney+ Day regalerà ancora più emozioni agli abbonati con nuovi titoli che debutteranno a livello mondiale l’8 settembre, oltre ai festeggiamenti con i Parchi Disney, esperienze e prodotti.

Tra i nuovi contenuti ci sono il film Marvel Studios Thor: Love and Thunder e ASSEMBLED: Making of Thor: Love and Thunder: Taika Waititi, Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale e Tessa Thompson svelano i segreti dietro la realizzazione di Thor: Love and Thunder. Attraverso interviste approfondite con il cast e la troupe, oltre a immagini inedite dal set e non solo.

Pinocchio: Diretto dal vincitore da Robert Zemeckis, il film rivisita in chiave live action l'amata storia di un burattino di legno che intraprende un’emozionante avventura per diventare un bambino vero. Tom Hanks interpreta Geppetto.

Cars on the Road: La serie segue Saetta McQueen e il suo migliore amico Cricchetto mentre si dirigono verso est da Radiator Springs in un viaggio attraverso il paese per incontrare la sorella di Cricchetto. Lungo la strada, ogni tappa è un'avventura a sé, con attrazioni stravaganti e nuovi personaggi colorati

Obi-Wan Kenobi: Il Ritorno di uno Jedi: Con immagini mai viste prima e dietro le quinte, colorate storie personali e momenti significativi, Obi -Wan Kenobi: Il Ritorno di uno Jedi mostra la realizzazione della serie evento originale targata Lucasfilm per Disney+, Obi-Wan Kenobi.

Tierra Incógnita: la serie segue la storia di Eric Dalaras, un adolescente che scopre un mondo sconvolgente mentre cerca la verità dietro la misteriosa scomparsa dei suoi genitori avvenuta otto anni prima.

Pistol: una serie in sei episodi sulla rivoluzione del rock and roll. La furiosa, scatenata tempesta al centro di questa rivoluzione sono i Sex Pistols – e al centro di questa serie c'è il membro fondatore e chitarrista della band, Steve Jones.

Mike: La serie evento composta da otto episodi che racconta i tumultuosi alti e bassi della carriera pugilistica e della vita personale di Mike Tyson.

Wedding Season: nella serie, Stefan, inguaribile romantico, incontra la carismatica Katie e, nonostante sia fidanzata con il figlio di un ricco magnate immobiliare, inizia una relazione travolgente durante un'estate di matrimoni. In breve tempo, i due si ritrovano in fuga dalla legge e Katie è la principale sospettata di un crimine sconvolgente.

Un nuovo corto de I Simpson, Welcome to the Club: Desiderosa di diventare una principessa, Lisa Simpson è sorpresa di scoprire che essere cattiva potrebbe essere più divertente.

Scopri tutte le novità per il Disney+ Day