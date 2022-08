Cars on the Road in streaming a settembre per il Disney+ Day: Ecco il trailer ufficiale italiano

News Serie TV

La nuova serie animata in streaming dall'8 settembre.

Dopo Monsters & Co. La serie - Lavori in corso!, un'altra serie originale ambientata nei colorati mondi Disney e Pixar sta arrivando su Disney+. La piattaforma ha annunciato con un lungo trailer che Cars on the Road, nuovo adattamento televisivo dell'amato franchise Cars, sarà disponibile in streaming dall'8 settembre, in occasione del Disney+ Day 2022.

La trama di Cars on the Road

Cars on the Road segue Saetta McQueen (doppiato nella versione originale da Owen Wilson) e il suo migliore amico Cricchetto (Larry the Cable Guy) mentre si dirigono verso est da Radiator Springs in un viaggio attraverso il paese per incontrare la sorella di Cricchetto. "La serie è un viaggio attraverso il paese con Saetta McQueen e Cricchetto", ha spiegato il regista Steve Purcell. "Come in ogni vero viaggio in macchina, ogni giorno è una nuova mini-avventura con colpi di scena inaspettati".

Nove gli episodi prodotti. Cars on the Road si aggiunge ai precedentemente annunciati Mike, miniserie sugli alti e bassi della carriera e della vita del famoso pugile Mike Tyson, e Wedding Season, commedia romantica su una giovane coppia che si innamora nonostante lei abbia già un fidanzato che sta per sposare e che proprio il giorno del loro matrimonio viene misteriosamente assassinato insieme a tutta la sua famiglia, entrambe attese per il Disney+ Day.