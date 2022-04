I Simpson: Billie Eilish guest star in un nuovo corto in arrivo su Disney+

News Serie TV

Lo speciale, che coinvolge anche il musicista e fratello di Billie FINNEAS, arriverà in streaming il 22 aprile.

Lisa Simpson troverà un'alleata in Billie Eilish nel prossimo corto animato in arrivo su Disney+ il prossimo 22 aprile. Intitolato When Billie Met Lisa, lo speciale coinvolgerà anche il musicista FINNEAS, fratello maggiore e produttore discografico di Billie Eilish. Guardate qui sotto il poster condiviso dalla stessa cantante su Twitter.

Billie is guest starring in @TheSimpsons: “When Billie Met Lisa”, the new short streaming April 22 on @disneyplus. pic.twitter.com/baLe70Gxad — billie eilish (@billieeilish) April 14, 2022

Stando alle prime informazioni disponibili, nel corto Lisa si imbatterà in Billie Eilish e FINNEAS mentre sarà alla ricerca di un posto tranquillo dove esercitarsi con il suo sassofono. Così Billie la inviterà nel suo studio di registrazione. Billie Eilish e FINNEAS sono reduci dalla recente vittoria agli Oscar per la migliore canzone originale in No Time to Die.

Tutti i corti speciali de I Simpson

When Billie Met Lisa è il quarto speciale de I Simpson arrivato in esclusiva su Disney+. Gli altri, ispirati rispettivamente alle saghe di Star Wars e Marvel, sono The Force Awakens from Its Nap con protagonista Maggie e The Good, The Bart, and The Loki con Bart. Lo scorso 12 novembre, in occasione del secondo anniversario della piattaforma, è stato rilasciato inoltre The Simpsons in Plusaversary che riuniva diversi personaggi protagonisti di film e serie di Disney+.