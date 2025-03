Disney+, compie 5 anni la versione italiana della piattaforma

News Streaming

Involontariamente, Disney+ in Italia partì cinque anni or sono, in pieno lockdown: terminata la fase di esplosione, che ha accomunato anche altre piattaforme streaming in quel periodo, ora si cerca una stabilità. Ecco le uscite dei prossimi mesi.

Cinque anni fa partiva Disney+ anche qui in Italia, dopo l'esordio del novembre 2019 negli USA. Involontario tempismo, la piattaforma streaming si espandeva nel mondo proprio quando ci chiudevamo tutti in casa, in lockdown e spaventati dal Covid: nel caso specifico, il lancio divenne giocoforza ottimo, anche se dopo un paio d'anni il successo del servizio è diventato un piccolo boomerang per la major. Ora siamo in fase di stabilizzazione, anche perché la forzata crescita di quel periodo è rientrata... e com'è successo ad altre piattaforme i prezzi sono aumentati, seppur con opzioni aggiuntive per chi voglia pagar meno e sopportare un po' di pubblicità.



Disney+, esplosione e assestamento tra Star Wars, Marvel e catalogo sterminato

Era dal 2015 che una Disney in continua crescita azionaria stava progettando di sbarcare seriamente nell'arena dello streaming proprietario. Se torniamo con la mente a quel 2019, almeno due-tre notizie crearono aspettative verso l'inaugurazione di Disney+. Una era l'arrivo della prima serie tv dal vero originale di Star Wars, The Mandalorian (prevedendo lo stop momentaneo della saga al cinema, dopo Episodio IX in uscita quel Natale). La seconda era il processo di acquisizione degli asset 20th Century Fox, che quell'anno fu inglobata e ribattezzata 20th Century Studios, andando ad ampliare ulteriormente un catalogo già ricco del materiale Disney, Pixar, Lucasfilm e Marvel. E proprio a proposito di quest'ultima, sarebbero arrivate serie tv originali (dal vero e animate), coordinate dai Marvel Studios come tasselli delle "Fasi" del Marvel Cinematic Universe (si partì con WandaVision). La collocazione di Disney+ presso il grande pubblico era naturalmente orientata sulle famiglie, perché qui in Europa, così come in altre parti del mondo, non esisteva Hulu, la piattaforma disneyana separata, che negli USA ospita contenuti più adulti o vietati ai minori. Per ovviare al problema e allargare il target, dall'inizio del 2021 si è aperta in questi altri paesi la sottosezione Star, che si può precludere ai minori gestendo gli utenti nella app.

Tra il 2020 e il 2022, sotto la gestione del nuovo CEO Bob Chapek, anche a causa delle conseguenze pandemiche, un'eccessiva concentrazione sul fronte streaming ha però sbilanciato le spese dell'azienda, che non si identifica interamente col ramo, a differenza di Netflix. Il ritorno del precedente CEO Bob Iger ha riequilibrato il rapporto tra sala e streaming, che rischiava di cannibalizzare i necessari incassi cinematografici, per i titoli a budget più alto. Le produzioni originali Marvel, Star Wars, Disney e Pixar proseguono, ma con una strategia più calibrata, e il rosso dello streaming si sta riducendo (anche grazie alla rimozione di alcuni contenuti meno visti o più contestati). Un esempio positivo è stata la trasformazione di Oceania 2 in corso d'opera, da miniserie per Disney+ a lungometraggio per le sale, entrato poi a far parte dell'offerta streaming, dove il successo del primo capitolo gli ha aperto la strada al trionfo del boxoffice.

I prezzi hanno subito due variazioni sostanziali: nell'agosto del 2023 l'abbonamento annuale base si è sdoppiato tra Standard Full HD+Audio 5.1 (due stream simultanei) a 89.90 euro all'anno / 8.99 al mese (equivalenti alle due sole opzioni di partenza nel 2020), e Premium 4K HDR+Dolby Atmos (quattro stream simultanei) a 119.90 all'anno e 11.99 al mese, entrambi con opzione download. In quel momento è apparso il piano solo mensile Standard con pubblicità, senza download, in Full HD+Audio 5.1 per 5.99. Nelle ultime settimane c'è stato un ulteriore ritocco di prezzo, Standard a 99.90/9.99 e Premium a 139.90/13.99.

Al febbraio 2025 le utenze mondiali di Disney+ ammontano a quasi 160 milioni (poco meno della metà di Netflix).

Disney+, i contenuti attesi per il 2025

Tra serie tv e film in arrivo nel corso del 2025 su Disney+, il comunicato ufficiale ci esorta a tenere d'occhio le serie Alien: Pianeta Terra, Dying for Sex e The Bear di FX (sempre parte della famiglia allargata Disney), il prosieguo dell'ironia Only Murders in the Building, la drammatica britannica The Stolen Girl in cinque episodi, la seconda attesissima stagione di Star Wars Andor con Diego Luna, la comicità delle ultime avventure degli ormai eterni Simpson, nonché il film A Real Pain di e con Jesse Einsenberg, foriero di un fresco Oscar come miglior attore non protagonista a Kieran Culkin (è una produzione Searchlight, ex-Fox). C'è anche spazio per gli show, con la nuova edizione di Italia’s Got Talent, ancora produzione originale Disney+. La sezione National Geographic si impreziosisce di VIP: aspettiamoci Limitless con Chris Hemsworth, Underdogs, Ocean with David Attenborough e Tucci in Italy. La Marvel risponderà a giugno con Ironheart, interpretata da Dominique Thorne ancora nei panni di Riri Williams, e Wonder Man con Yahya Abdul-Mateen II alias Simon Williams, sulla piattaforma entro la fine dell'anno.