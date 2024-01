Anime Awards 2024, ecco le nomination di Crunchyroll

News Streaming

Sono state annunciate le nomination dei Crunchyroll Anime Awards 2024, all'ottava edizione, premi come sempre indetti dalla piattaforma streaming. La premiazione si svolgerà a Tokyo il 2 marzo, tra i numerosi nomi che presenteranno la serata, anche Iman "Ms Marvel" Vellani.

Il 2 marzo si terranno a Tokyo gli Anime Awards 2024, le premiazioni indette per l'ottava volta dalla piattaforma Crunchyroll, per decretare in varie categorie i più convincenti appuntamenti anime dell'anno appena trascorso. In concomitanza con l'annuncio è stato diffuso un elenco di tutte le nomination, che vi riproponiamo qui in basso quasi integrale, estrapolando solo i nominati per le categorie dei doppiaggi stranieri, lasciandovi quelle per le versioni italiane.

Anime Awards 2024: presentatori e nomination dell'ottava edizione

L'ottava edizione della cerimonia di consegna dei Crunchyroll Anime Awards, patrocinati dalla piattaforma di streaming specializzata in anime, si terranno il 2 marzo a Tokyo, ospitando musicisti e creatori delle serie e dei film nominati, senza quindi porre barriere tra cinema e piattaforme. Vi ricordiamo che sono già aperte le votazioni sul sito degli Anime Awards, quindi potrete influenzare direttamente il responso fino al 27 gennaio.

Nel frattempo, prima di mostrarvi le nomination 2024, vi segnaliamo che tra pre-show e serata vera e propria, sono stati previsti nomi illustri come presentatori e presentatrici, oltre agli effettivi conduttori Sally Amaki e Jon Kabira: si tratta di Megan Thee Stallion, Iman Vellani (alias Ms Marvel), LiSA, Roland, Aquaria, Che Lingo, Lena Lemon, Yaeji, Ylona Garcia. Il discorso di apertura sarà come sempre pronunciato da Kenichiro Yoshida, Presidente e CEO di Sony Group Corporation.

Il Presidente di Crunchyroll, Rahul Purini, ha dichiarato: "Con più di trenta studios di anime, cinque piattaforme streaming, cinquanta serie e film, e oltre cinquanta doppiatori, i candidati agli Anime Awards di Crunchyroll rappresentano il principale gruppo di creativi provenienti da tutto il mondo, che alimentano l'amore globale per gli anime."

Anime dell’anno

BOCCHI THE ROCK!

Chainsaw Man

Demon Slayer - Il Villaggio dei Forgiatori di Katana

JUJUTSU KAISEN S2

【OSHI NO KO】

VINLAND SAGA S2

Migliore Serie in Prosecuzione

Attack on Titan (Attack on Titan Stagione finale THE FINAL CHAPTERS Special 1)

Demon Slayer - Il Villaggio dei Forgiatori di Katana

JUJUTSU KAISEN (JUJUTSU KAISEN S2)

ONE PIECE

SPY x FAMILY (SPY x FAMILY S1 Stagione 2)

VINLAND SAGA (VINLAND SAGA S2)

Migliore Nuova Serie

BOCCHI THE ROCK!

Chainsaw Man

Heavenly Delusion

Hell’s Paradise

【OSHI NO KO】

Zom 100: Bucket List of the Dead

Miglior Film

Black Clover: la spada dell'Imperatore magico

Blue giant

Kaguya-sama: Love Is War -The First Kiss That Never Ends-

PSYCHO-PASS: Providence

Suzume

The First Slam Dunk

Miglior Doppiatore (IT)

Alessio De Filippis (Kirito) – Sword Art Online the Movie -Progressive- Scherzo of Deep Night

Benedetta Ponticelli (Makima) – Chainsaw Man

Diego Baldoin (Takenori Akagi) – THE FIRST SLAM DUNK

Federica Simonelli (UTA) – One Piece Film Red

Max Di Benedetto (Scatolotto) – Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon

Mosè Singh (Denji) – Chainsaw Man

Miglior Anime Originale

Akiba Maid War

BIRDIE WING -Golf Girls' Story- S2

Buddy Daddies

Do It Yourself!!

Mobile Suit Gundam the Witch From Mercury

THE MARGINAL SERVICE

Migliori Animazioni

Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 1

Chainsaw Man

Demon Slayer - Il Villaggio dei Forgiatori di Katana

JUJUTSU KAISEN S2

Mob Psycho 100 III

TRIGUN STAMPEDE

Miglior Character Design

Chainsaw Man

Demon Slayer - Il Villaggio dei Forgiatori di Katana

Hell's Paradise

JUJUTSU KAISEN S2

【OSHI NO KO】

TRIGUN STAMPEDE

Migliore Regista

Yuichiro Hayashi – Attack on Titan Stagione Finale THE FINAL CHAPTERS Special 1

Keiichiro Saito – BOCCHI THE ROCK!

Ryu Nakayama – Chainsaw Man

Hirotaka Mori – Heavenly Delusion

Shota Goshozono – JUJUTSU KAISEN S2

Daisuke Hiramaki – 【OSHI NO KO】

Migliore Fotografia (nuova categoria)

Attack on Titan Stagione Finale THE FINAL CHAPTERS Special 1

Chainsaw Man

Demon Slayer - Il Villaggio dei Forgiatori di Katana

Heavenly Delusion

JUJUTSU KAISEN S2

VINLAND SAGA S2

Migliore Direzione Artistica (nuova categoria)

Chainsaw Man

Demon Slayer - Il Villaggio dei Forgiatori di Katana

Hell's Paradise

JUJUTSU KAISEN S2

【OSHI NO KO】

Zom 100: Bucket List of the Dead

Migliore Serie Romantica

Horimiya: The Missing Pieces

Insomniacs after school

My Happy Marriage

My Love Story with Yamada-kun at Lv999

Skip and Loafer

Tomo-chan Is a Girl!

Migliore Commedia

BOCCHI THE ROCK!

Buddy Daddies

MASHLE: MAGIC AND MUSCLES

SPY x FAMILY S1 Cour 2

URUSEIYATSURA

Zom 100: Bucket List of the Dead

Migliore Serie d’Azione

Attack on Titan Stagione Finale THE FINAL CHAPTERS Special 1

BLEACH: Thousand-Year Blood War – The Separation

Chainsaw Man

Demon Slayer - Il Villaggio dei Forgiatori di Katana

JUJUTSU KAISEN S2

ONE PIECE

Migliore Serie Fantasy

Demon Slayer - Il Villaggio dei Forgiatori di Katana

Hell's Paradise

MASHLE: MAGIC AND MUSCLES

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation S2

Ranking of Kings: The Treasure Chest of Courage

The Ancient Magus’ Bride S2

Migliore Serie Drammatica

Attack on Titan Stagione Finale THE FINAL CHAPTERS Special 1

Heavenly Delusion

My Happy Marriage

【OSHI NO KO】

To Your Eternity S2

VINLAND SAGA S2

Migliore Slice of Life

BOCCHI THE ROCK!

Do It Yourself!!

Horimiya: The Missing Pieces

Insomniacs after school

My Love Story with Yamada-kun at Lv999

Skip and Loafer

Migliore Protagonista

Bocchi (Hitori Goto) – BOCCHI THE ROCK!

Denji – Chainsaw Man

Eren Jaeger – Attack on Titan Stagione Finale THE FINAL CHAPTERS Special 1

Mob (Shigeo Kageyama) – Mob Psycho 100 III

Monkey D. Luffy – ONE PIECE

Thorfinn – VINLAND SAGA S2

Migliore Personaggio Secondario

Arataka Reigen – Mob Psycho 100 III

Hange Zoe – Attack on Titan Stagione Finale THE FINAL CHAPTERS Special 1

Kana Arima – 【OSHI NO KO】

Power – Chainsaw Man

Satoru Gojo – JUJUTSU KAISEN S2

Suguru Geto – JUJUTSU KAISEN S2

Personaggio "Da proteggere ad ogni costo"

Anya Forger – SPY x FAMILY S1 Cour 2

Hitori Gotoh (Bocchi) – BOCCHI THE ROCK!

Bojji – Ranking of Kings: The Treasure Chest of Courage

Miri Unasaka – Buddy Daddies

Pochita - Chainsaw Man

Suletta Mercury – Mobile Suit Gundam the Witch from Mercury

Miglior Canzone in un Anime

Idol – YOASOBI – 【OSHI NO KO】

KICK BACK – Kenshi Yonezu – Chainsaw Man

Seisyun Complex – Kessoku Band – BOCCHI THE ROCK!

Suzume – RADWIMPS feat. toaka – Suzume

Where Our Blue Is –– Tatsuya Kitani – JUJUTSU KAISEN S2

WORK – Ringo Sheena and millennium parade – Hell’s Paradise

Migliore Colonna Sonora

Attack on Titan Stagione Finale THE FINAL CHAPTERS Special 1

BOCCHI THE ROCK!

Chainsaw Man

Demon Slayer - Il Villaggio dei Forgiatori di Katana

【OSHI NO KO】

Suzume

Migliore Opening

Idol – YOASOBI – 【OSHI NO KO】

innocent arrogance - BiSH – Heavenly Delusion

KICK BACK – Kenshi Yonezu – Chainsaw Man

Song of the Dead - KANA-BOON – Zom 100: Bucket List of the Dead

Where Our Blue Is –– Tatsuya Kitani – JUJUTSU KAISEN S2

WORK – Ringo Sheena and millennium parade – Hell's Paradise

Migliore Ending

Akari - Soshi Sakiyama – JUJUTSU KAISEN S2

Happiness of the Dead - Shiyui – Zom 100: Bucket List of the Dead

HAWATARI NIOKU CENTI (2-hundred-million-centimeter-long blades) - MAXIMUM THE HORMONE – Chainsaw Man

Koi Kogare - milet × MAN WITH A MISSION – Demon Slayer - Il Villaggio dei Forgiatori di Katana

Mephisto – QUEEN BEE – 【OSHI NO KO】

color - yama – SPY x FAMILY S1 Stagione 2