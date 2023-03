Speciali Serie TV

Sedici anni dopo il finale del teen drama di successo, cosa stanno combinando i suoi protagonisti Ben McKenzie, Mischa Barton, Adam Brody e Rachel Bilson?

"Californiaaaaaaa", cantavano i Phantom Planet all'inizio degli episodi di The O.C. Oggi, quando capita di imbattersi in qualche replica in tv, è impossibile non emozionarsi sentendo quelle note e ripensando ai momenti trascorsi in compagnia di Ryan e dei suoi amici nei primi anni Duemila. Il teen drama della FOX, un successo planetario fulminante, lanciò le carriere dei suoi giovani protagonisti con una storia che ricordava un po' quella di Willy, il principe di Bel-Air: un adolescente tormentato lascia la difficile e pericolosa realtà in cui è cresciuto per andare a vivere con la famiglia del suo difensore d'ufficio nella ricca ed elegante Newport Beach, ad Orange County (OC), dove cerca di inserirsi mentre forma nuove amicizie e trova l'amore. Sedici anni dopo, molti di quegli attori e di quelle attrici lavorano ancora in tv. Ma non tutti. Per alcuni, uno in particolare, la vita ha preso una strada diversa; inaspettata se pensiamo al clamore di quei giorni. Che fine hanno fatto Ben McKenzie, Mischa Barton, Adam Brody, Rachel Bilson e gli altri protagonisti di The O.C.? Cos'è successo nelle loro vite e dove possiamo rivederli?

Che fine hanno fatto? Il cast di The O.C. ieri e oggi

Ben McKenzie (Ryan Atwood)

Ben McKenzie era tutto fuorché un adolescente quando The O.C. esordì nel 2003. Tuttavia, è con il ruolo di Ryan Atwood, un delinquentello che allontanato dalla sua pseudofamiglia va a vivere nella privilegiata Newport Beach, che si fa conoscere dal grande pubblico dopo gli studi di economia e una manciata di piccoli ruoli da guest star. Nell'ultimo ventennio, McKenzie ha continuato a lavorare come attore televisivo. Prima è stato un agente nel crudo poliziesco di TNT Southland e poi è tornato sulla FOX per vestire gli iconici panni di un giovane commissario James Gordon in Gotham. Dalla sua conclusione nel 2019 è pressoché sparito dalla circolazione, ma nei giorni scorsi ABC lo ha scelto per il ruolo di protagonista nel medical drama The Hurt Unit. La potenziale serie segue un team altamente qualificato di chirurghi e infermieri specializzati in traumatologia precipitarsi sul luogo dell'emergenza per curare pazienti le cui vite sono appese a un filo, al punto da non avere abbastanza tempo per essere trasportati in ospedale. Lui interpreta Danny, il capo dell'unità con una propensione patologica al rischio che sembra destinata a gravi conseguenze. Nella vita privata, dal 2017 McKenzie è sposato con la co-star di Gotham Morena Baccarin, dalla quale ha avuto due figli: Frances e Arthur.

Mischa Barton (Marissa Cooper)

Nei panni di Marissa Cooper, una ragazza viziata i cui rapporti con la famiglia, i fidanzati e gli amici sono spesso tumultuosi, anche a causa del suo stile di vita sregolato, Mischa Barton è stata il primo interesse amoroso di Ryan a Newport Beach. Il suo personaggio è stato al centro di uno dei momenti più controversi della serie. Una decisione, quella di far morire Marissa in un incidente stradale alla fine della terza stagione, totalmente creativa. Un'attrice sin da bambina e uno "strano sex symbol" negli anni a OC, Barton non ha mai fatto mistero di aver sofferto la pressione mediatica derivante dal successo della serie. Attenzioni e intrusioni che l'hanno portata ad avere un disturbo da stress post-traumatico. Dopo The O.C. e un arresto per guida in stato ebbrezza, The CW l'aveva scelta per un ruolo in The Beautiful Life, ma la sua presenza nella breve serie fu complicata dai suoi problemi di salute mentale e dal successivo ricovero nel reparto psichiatrico del Cedars-Sinai Medical Center. Non ha detto del tutto addio alla recitazione, privilegiando piccoli film indipendenti, e negli ultimi anni si è fatta vedere nel reality show di MTV The Hills: New Beginnings. In un recente saggio pubblicato da Harper's Bazaar, Barton ha rivelato di essersi sentita "sessualizzata" dai suoi passati ruoli cinematografici e anche pressata a perdere la verginità all'età di 18 anni quando era diventata famosa nei panni di un personaggio sessualmente attivo in The O.C. L'ultima rivelazione shock risale a quest'anno. Secondo l'attrice, nello stesso periodo, il suo pubblicista le aveva detto di andare a letto con Leonardo DiCaprio per favorire la sua carriera. La sua ultima (brevissima) volta sullo schermo risale al 2020, nel film Spree.

Adam Brody (Seth Cohen)

Anche Adam Brody era poco conosciuto prima di The O.C., anche se tra i giovani membri del cast era quello con più esperienza (incluso un arco nella popolare Una mamma per amica). Il suo sarcastico Seth Cohen, figlio unico dei nuovi genitori di Ryan, Sandy e Kirsten, è entrato subito nei cuori dei fan, rendendo giustizia alla figura del nerd. Sul set della serie Brody ha trovato anche l'amore, Rachel Bilson, ma la loro storia è finita prima che lo facesse la serie. Nel 2013 ha iniziato a frequentare l'attrice Leighton Meester (Gossip Girl). Ancora una volta, galeotto è stato il set, della commedia Scusa, mi piace tuo padre. La coppia è sposata dal 2014 e ha due figli. Professionalmente, lo scorso anno Brody è stato tra gli interpreti della miniserie di Hulu/Disney+ Fleishman a pezzi, nella quale interpreta il migliore amico del personaggio di Jesse Eisenberg, un quarantenne che si rituffa nel mare degli appuntamenti dopo il divorzio. Un'altra esperienza importante è stata quella in StartUp. Nel crime drama di Crackle, durato tre stagioni, interpreta il figlio di un banchiere disonesto che usa gli ingenti proventi delle operazioni losche del padre per aiutare chi ha necessità di credito a interessi molto bassi a cambiare vita. Più facile a dirsi che a farsi, ovviamente. Attualmente al cinema con Shazam! Furia degli Dei, nel quale riprende il ruolo del Freddy supereroe, la scorsa estate è stato annunciato che tornerà a condividere il set con la moglie e Taran Killam, come nella comedy di ABC Single Parents, in The River Wild, un film che re-immagina il thriller d'avventura omonimo del 1994. La pellicola segue due fratelli amorevoli ma diffidenti (Killam e Meester) intraprendere un'avventura in rafting più pericolosa di quanto sembri con un piccolo gruppo di persone, incluso l'amico d'infanzia (Brody).

Rachel Bilson (Summer Roberts)

Probabilmente conoscerete la curiosa storia del ruolo di Rachel Bilson in The O.C. La sua Summer Roberts, la popolare e ingenua migliore amica di Marissa e l'interesse amoroso di Seth, doveva apparire solo in pochi episodi, ma il modo in cui aveva conquistato il pubblico finì col farla diventare velocemente un volto regolare della serie. Bilson ha capitalizzato il successo di quegli anni con un ruolo da protagonista nel delizioso dramedy di The CW Hart of Dixie, nel quale ha interpretato per quattro stagioni il ruolo di Zoe Hart, una giovane donna che si trasferisce in una piccola città dell'Alabama per esercitare come medico di base in una clinica lasciatale da un uomo misterioso che scoprirà essere il suo vero padre. Bilson è tornata in tv da protagonista nel 2018 con il crime dramedy Take Two, ma la sua interpretazione di un'attrice caduta in disgrazia che affianca un investigatore privato per immedesimarsi meglio nel suo prossimo personaggio non ha lasciato il segno; la serie è stata cancellata dopo una sola stagione. Quest'anno è stata invece uno dei volti del crime-legal drama antologico della FOX Accused. Nel suo episodio, un adolescente teme il peggio quando scopre che l'ex custode dell'ospizio di sua madre sta uscendo con suo padre. Sentimentalmente, Bilson è stata legata con il pluripremiato attore Bill Hader fino al 2020. Inoltre, da un paio di anni conduce con l'ex co-star di The O.C. Melinda Clarke Welcome to the OC, Bitches!, un podcast in cui loro e alcuni ospiti illustri guardano e commentano gli episodi del teen drama.

Chris Carmack (Luke Ward)

In The O.C. Chris Carmack ha interpretato Luke Ward, il primo fidanzato di Marissa, il personaggio che ha coniato la celebre espressione "Benvenuto a OC, stronzetto!" con cui accoglie Ryan a Newport Beach dopo una rissa. Inizialmente l'antagonista della serie, Luke è diventato per gli altri personaggi quello che nel gergo televisivo e cinematografico viene chiamato "sacco da boxe comico". La sua permanenza è stata breve, ma gode di una certa considerazione da parte dei fan proprio per la positiva evoluzione del suo personaggio, anche attraverso il legame con suo padre, che scopre essere gay. Tempo dopo, Seth lo ritrova a Portland, scoprendo che Luke ha trovato una sua serenità, anche sentimentale. Dopo diversi ruoli da guest star e in film minori, Carmack è diventato uno dei volti di ABC recitando prima nel musical drama Nashville e tuttora nel medical drama Grey's Anatomy. Nel primo caso ha interpretato un attraente aspirante cantante country che, preso coscienza della propria omosessualità, inizialmente la tiene nascosta temendo che questa possa ostacolare la sua carriera. Nella seconda è invece il Dott. Atticus Lincoln, per tutti Link, chirurgo ortopedico che ha diviso le attenzioni di Meredith con il collega Andrew DeLuca, per molto tempo nell'orbita di Amelia, con la quale ha un figlio, e poi sempre più vicino a Jo. Oggi 42enne, Carmack è sposato da quattro anni con Erin Slaver ed è padre di due bambine.