Star Wars Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor, Deborah Chow e Moses Ingram ci parlano della loro esperienza

Abbiamo assistito alla conferenza stampa di Star Wars - Obi-Wan Kenobi, l'attesissima miniserie su Disney+ dal 27 maggio: ecco cosa ci hanno raccontato Ewan McGregor, Moses Ingram e la regista Deborah Chow della loro esperienza.

Con tutto il rispetto per The Mandalorian e The Book of Boba Fett, pochi eventi di Star Wars sono così attesi come la miniserie in sei episodi Obi-Wan Kenobi, in partenza il 27 maggio su Disney+: abbiamo assistito alla conferenza stampa, dove hanno discusso della loro esperienza Ewan McGregor (interprete del protagonista come lo fu nei prequel di George Lucas nei primi Duemila), la regista Deborah Chow e Moses Ingram, nei panni di Reva, Inquisitrice Terza Sorella, una delle adepte del Lato Oscuro di Darth Vader, di nuovo interpretato da Hayden Christensen.



Obi-Wan Kenobi, cosa aspettarsi dalla storia (senza spoiler)

È difficile per Ewan McGregor, Deborah Chow e Moses Ingram parlare della storia di Star Wars Obi-Wan Kenobi senza incappare in spoiler, ma per far contenti i fan e la stampa, si mantengono sul vago e sulla premessa. La vicenda si svolge dieci anni dopo Star Wars Episodio III - La vendetta dei Sith. Come ci spiega Ewan, Obi-Wan nell'ultimo decennio "si è nascosto, non ha potuto comunicare con i suoi simili, è diventato un solitario, non usa più la Forza, ha perso la sua religione, se così si può dire. Deve solo vegliare a distanza su Luke Skywalker, è quello l'unico legame col suo passato." McGregor ci spiega che questa versione del personaggio, rispetto a quella vista nei prequel, si avvicina un po' di più al taglio di Alec Guinness nell'originale Guerre stellari: è un Kenobi più saggio, spirituale.

Deborah Chow, che si è già fatta le ossa su Star Wars con diverse puntate di The Mandalorian, spiega perché si sia scelto di richiamare in causa anche Darth Vader: "Ci siamo posti la domanda: cos'era importante per Obi-Wan? Considerando il finale di Episodio III, era normale proseguire quel legame. [...] Mi piaceva l'idea di estrapolare un personaggio da una mitologia più grande e concentrarmici, un po' come è stato fatto per Joker e Logan, una vicenda che ruota su un personaggio. [...] Per noi la sfida era quella di raccontare tra due storie, raccogliere quindi la grande eredità di due trilogie. Questo è come un secondo atto intermedio. Bisognava rispettare il canone, assicurandosi però che l'operazione avesse una sua originalità, si reggesse da sola. [... Per quanto riguarda il tono], si parte nella cupezza, in generale, non solo nel protagonista ma nel mondo che lo circonda. C'è però anche una componente di calore e umorismo, era importante non perderli."

Ma cosa ha provato Moses Ingram, nuova arrivata in Star Wars, nel mettere in scena la sua crudele Reva? "È una sempre un passo avanti agli altri, sa il fatto suo, aiuta Vader come meglio può. È divertente essere cattivi, tuffarsi nel dark side. Una volta che ti abitui al ruolo, ai movimenti e ai costumi, è proprio bello stare lì! Sono stata contenta che abbiano ascoltato i miei consigli per la caratterizzazione di Reva e anche per la sua acconciatura. È stato forte interpretare una donna cazzuta."

Star Wars Obi-Wan Kenobi, il fascino del ritorno per Ewan McGregor e Hayden Christensen

Ewan McGregor si abbandona ai ricordi ormai ventennali, della lavorazione di Star Wars Episodio II - L'attacco dei cloni e Star Wars Episodio III - La vendetta dei Sith, in compagnia di Hayden Christensen, alias Anakin Skywalker poi Darth Vader: "Girammo in Australia, tutti e due lontani da casa, diventammo molto amici. È stato bellissimo reincontrarsi, ci eravamo persi di vista. Recitare di nuovo con lui è stato come un viaggio nel tempo, dopo diciassette anni!"

Tornare sul set come Obi-Wan è anche però per Ewan una tardiva consacrazione di un lavoro non esattamente osannato all'uscita: "L'affetto che sento adesso per i prequel significa molto per me. Non furono accolti benissimo all'epoca". L'attore spiega che fa la differenza incontrare oggi fan di Star Wars più giovani che hanno scoperto quei capitoli da bambini, con lo stesso entusiasmo semplice che travolse lui quando vide da piccolissimo Guerre Stellari. "I fan di Star Wars sono incredibilmente appassionati, sono i fan più accaniti che ci siano. È bello dare loro una cosa del genere, una cosa che aspettavano così tanto."

Alla ripartenza il motore era un po' freddo: "È stato particolarissimo rimettersi un costume alla Obi-Wan, improvvisato per il provino. Abbiamo girato al volo sul set di Mandalorian, con parte di quella troupe. E tra di loro c'erano diversi fan in delirio quando mi hanno visto." Più che il fisico, per McGregor si trattava di recuperare voce e dizione corrette: "Volevo ritrovare quella scintilla speciale di Alec Guinness. Per fortuna i dialoghi erano perfetti, era facile immaginarli in bocca a lui."

Nessuno strappo avvertito invece per il passaggio dal film alla serie, infatti Ewan dice: "In realtà mi è sembrato un film vero e proprio in sei parti, è una serie sì, ma con una storia unica e una regista unica. Mandalorian mi sembra più episodico." Leggi anche Star Wars: Si lavora a una nuova serie e ci sono novità anche su The Mandalorian 3, Ahsoka e le altre

Obi-Wan Kenobi, i retroscena e un'impegnativa lavorazione