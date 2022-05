Star Wars: Si lavora a una nuova serie e ci sono novità anche su The Mandalorian 3, Ahsoka e le altre

News Serie TV

Il nuovo progetto coinvolge il regista di Spider-Man: No Way Home Jon Watts e lo sceneggiatore di Spider-Man: Homecoming Chris Ford.

L'universo di Star Wars continua a espandersi (e chissà perché, la cosa non sorprende più di tanto). Come se non ci fossero già tanti progetti in lavorazione, in casa Lucasfilm si sta lavorando a una nuova serie e la vera notizia è che il progetto coinvolge due nomi finora estranei al franchise: il regista di Spider-Man: No Way Home Jon Watts e lo sceneggiatore di Spider-Man: Homecoming Chris Ford. Lo ha svelato Vanity Fair in un lungo approfondimento dedicato a Star Wars che apparirà nel numero di giugno (vedete in basso la copertina). La cover story, inoltre, svela importanti novità sulle altre serie del franchise attese nei prossimi mesi su Disney+ come Andor, The Mandalorian 3, Ahsoka e The Acolyte.

Star Wars: I primi dettagli sulla serie di Jon Watts e Chris Ford

La nuova serie creata da Jon Watts e Chris Ford non ha ancora neppure un titolo. È conosciuta con il nome in codice di "Grammar Rodeo" (il riferimento è a un episodio de I Simpson in cui Bart e i suoi compagni di scuola rubano un'auto e scappano per una settimana, usando un falso evento educativo come alibi). Sappiamo però che, come The Mandalorian, sarà ambientata in un'era successiva a Il Ritorno dello Jedi e alla caduta dell'Impero. La trama al momento è segreta ma lo show è descritto come "una versione galattica dei classici film di formazione anni '80" che avevano come protagonisti dei ragazzini. Sarebbero infatti in corso i casting per quattro protagonisti dell'età di 11 o 12 anni.

Novità sulle date di uscita delle altre serie

Dopo Obi-Wan Kenobi, attesa per il prossimo 27 maggio su Disney+, la prossima serie di Star Wars che vedremo sarà Andor, dedicata al personaggio interpretato da Diego Luna; quest'ultima arriverà già a fine estate mentre l'appuntamento con la terza stagione di The Mandalorian è fissato per la fine del 2022 o i primi mesi del 2023. Ahsoka, con Rosario Dawson nei panni di Ahsoka Tano, arriverà nel 2023.

Nuovi dettagli su The Acolyte

Ci sono novità anche sulla precedentemente annunciata The Acolyte, descritta come un mistery thriller ambientato negli ultimi giorni dell'era dell'Alta Repubblica quindi circa 100 anni prima di Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma. La showrunner Leslye Headland - anche co-creatrice di Russian Doll di Netflix - ha detto a Vanity Fair che la scrittura della serie è in gran parte completa e che attualmente si stanno svolgendo i casting per scegliere i protagonisti (sembra confermata l'indiscrezione su Amandla Stenberg in uno dei ruoli principali). Headland anticipa che la serie risponderà a domande che in molti ci siamo posti guardando La minaccia fantasma come: "Come si è arrivati ​​a un punto in cui un signore dei Sith può infiltrarsi nel Senato e nessuno dei Jedi può fare nulla? Cosa è andato storto? Quali sono gli scenari che hanno portato a quel momento?".