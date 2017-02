Netflix: Le nuove Serie TV in streaming a marzo 2017

Netflix ha in serbo un mese di marzo ricco, anzi, ricchissimo di prime visioni per gli appassionati di serie tv. Non solo l'attesissima Marvel's Iron Fist, quarta produzione originale incentrata sui supereroi della Casa delle Idee, questa volta con protagonista l'ex de Il Trono di Spade Finn Jones. Il servizio di video in streaming offre un'alternativa ai telespettatori più giovani che presto si sentiranno orfani di Pretty Little Liars con il nuovo mystery teen drama Tredici, che racconta come il suicidio di un'adolescente scuote le dinamiche in un gruppo di liceali i quali hanno avuto un parte nella storia intricata e straziante della ragazza.

E ancora, le nuove stagioni della commedia romantica di Judd Apatow Love e della comedy LGBT con Jane Fonda e Lily Tomlin Grace and Frankie, rispettivamente la seconda e la terza; il finale di metà stagione di Shadowhunters e i restanti episodi del ciclo inaugurale di Designated Survivor; la novità Greenleaf, incentrata su una potente dinastia afroamericana di Memphis il cui patriarca è il ledear carismatico e manipolatore della loro locale megachurch tentacolare; e per i più piccoli la leggendaria Julie Andrews (Mary Poppins) guida di un gruppo di giovani pupazzi ne Il camerino di Julie. Sono previsti inoltre i cofanetti completi di Falling Skies e White Collar ma, giacché ci siamo prolungati fin troppo, ecco un più chiaro e completo elenco (che ricordiamo torneremo ad aggiornare conseguentemente a eventuali aggiunte dell'ultima ora non segnalate) di tutte le novità in arrivo:

PRIME VISIONI

3/3 - Greenleaf, Stagione 1

10/3 - Love, Stagione 2

10/3 - One More Time, Stagione 1

16/3 - Greenleaf, Stagione 2 (Episodio settimanale)

17/3 - Marvel's Iron Fist, Stagione 1

17/3 - Samurai Gourmet, Stagione 1

24/3 - Grace and Frankie, Stagione 3

24/3 - Ingobernable, Stagione 1

29/3 - Designated Survivor, Stagione 1B (Episodio settimanale)

31/3 - Trailer Park Boys, Stagione 11

31/3 - Tredici, Stagione 1

ALTRE SERIE

1/3 - Falling Skies, Serie completa

15/3 - White Collar, Serie completa

PER I PIÙ PICCOLI

10/3 - Buddy Thunderstruck, Stagione 1

17/3 - Il camerino di Julie, Stagione 1

24/3 - Bottersnikes & Gumbles, Stagione 2

PROSEGUONO

Shadowhunters, Stagione 2A (Fino al 7/3)