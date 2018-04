Netflix: Le nuove Serie TV in streaming a maggio 2018

A maggio, visioni di un mondo post-apocalittico e risate con la più eccentrica delle protagoniste della commedia tra le novità in arrivo nell'offerta di serie tv di Netflix. The Rain, prima serie originale danese del servizio di video in streaming, apre il mese con la sua storia di una Scandinavia desolata dopo che un virus estremamente aggressivo portato dalla pioggia ha sterminato quasi interamente la popolazione. Due fratelli gemelli e un gruppo di altri sopravvissuti intraprendono un viaggio pieno di pericoli alla ricerca di qualsiasi segno di vita. Unbreakable Kimmy Schmidt lo chiude con la prima parte della stagione 4. Sei nuovi episodi di colorate dis-avventure a New York per la giovane Kimmy, per la quale gli anni di detenzione in una setta apocalittica non sono mai sufficientemente lontani.

Tra le altre novità di maggio, merita certamente tutte le attenzioni il thriller con Michael C. Hall Safe. L'ex star di Dexter interpreta un chirurgo pediatrico che, dopo la morte della moglie, affronta segreti inquietanti sulle persone che ama e il luogo in cui vive quando la maggiore delle sue due figlie scompare in circostanze misteriose. Una delle dark comedy di Netflix più apprezzate dalla critica, Dear White People torna con una seconda stagione più cupa e in qualche modo triste mentre continua ad affrontare la piaga del razzismo e i suoi effetti, ovviamente senza rinunciare al suo tono ironico. Spazio poi al divertimento dei più piccoli (e non solo) con la terza e ultima stagione della serie animata di Guillermo del Toro Trollhunters. Come sempre, prima di lasciarvi alla lista completa delle novità, ricordiamo di continuare a tenere d'occhio questa pagina perché torneremo ad aggiornarla conseguentemente a eventuali aggiunte dell'ultima ora non segnalate.

PRIME VISIONI

4/5 - Dear White People, Stagione 2

4/5 - The Rain, Stagione 1

10/5 - Safe, Stagione 1

24/5 - Fauda, Stagine 2

30/5 - Unbreakable Kimmy Schmidt, Stagione 4A

PER I PIÙ PICCOLI

4/5 - Kong: Re dei primati, Stagione 2

11/5 - Chi era...? Lo show, Stagione 1

25/5 - Trollhunters, Stagione 3

PROSEGUONO

- C'era una volta, Stagione 7 (ogni mercoledì)

- Designated Survivor, Stagione 2 (ogni venerdì, fino al 25/5)

- Dynasty, Stagione 1 (ogni sabato, fino al 12/5)

- Shadowhunters, Stagione 3 (ogni mercoledì, fino al 16/5)